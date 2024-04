Estas son las señales que lanza el cuerpo cuando tu pareja te miente

Además de confiar en tu intuición, aprende a detectar las señales de que te está mintiendo a través de su lenguaje corporal

Aunque la astucia es una virtud que deben ejercitar constantemente las personas con el hábito de mentir, no es suficiente para convencer a alguien que sabe de lenguaje no verbal, pues basta con ser observadora para detectar cuando claramente alguien no está siendo honesto.

Estas micro expresiones del cuerpo tienen una explicación de fondo, así que prepárate porque después de leer esto te convertirás en un polígrafo andante.

Mitos sobre el lenguaje corporal y su relación con la mentira

Tradicionalmente se creía que las personas que sostienen mentiras regularmente suelen evadir el contacto visual, sin embargo, una investigación reciente llevada a cabo por el profesor Timothy Luke y su equipo en la Universidad de Gotemburgo en Suecia reveló que estos indicadores no son confiables, puesto que las personas que mienten suelen establecer contacto visual para saber si la otra persona está creyendo o no la mentira.

Además, las persona que tienen el hábito de mentir suelen ensayar una y otra vez, además de los posibles escenarios en los que se va a desarrollar la mentira por lo que es muy poco probable que manifiesten señales de nerviosismo, lo cual dejaría fuera a estos dos indicadores como pruebas suficientes de estar ante un mentiroso profesional.

Mitos sobre el lenguaje corporal y su relación con la mentira Getty images

Señales inequívocas de que tu pareja te está mintiendo

Si el nerviosismo y el contacto visual ya no son consideradas señales fehacientes de estar ante un mentiroso, entonces ¿qué señales manda el cuerpo cuando una persona miente?

Cuando una persona miente el cuerpo presenta alteraciones fisiológicas como aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial, lo que genera una disminución en la salivación, por lo tanto, una persona que miente tiende a tragar saliva con dificultad y lamerse los labios con frecuencia.

Otros indicativos de que estás frente a una persona mentirosa es que tose ligera, pero constantemente; carraspea, se frota las manos y/o se toca el cuello y el cabello.

Una estrategia eficaz para detectar a alguien que está mintiendo es escuchar con atención su relato e identificar cómo lo estructura, al tratarse de un sesgo imaginario, la persona que miente lo ha ensayado muchas veces en su cabeza por lo que armará frases reiterativas y repetitivas en un orden lógico. Los relatos que sí ocurrieron suelen ser menos estructurados y ricos en detalles.

Recuerda no ser tan incisiva o insistente con tus preguntas cuando sospeches que estás ante una mentira, ya que las personas que mienten están a la defensiva y siempre tienen preparada una respuesta previamente elaborada, por lo que debes actuar con naturalidad y preguntar cosas que no se espera que preguntes, pues eso lo sacará completamente del speech que armó previamente.