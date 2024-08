Con esta frase no puedes ser rechazado durante la etapa de acercamiento, porque no hay nada que rechazar

No hay una regla universal que indique cómo coquetear y conquistar a la persona que te gusta, sin embargo, hay ciertos patrones que puedes seguir y que de acuerdo a los expertos, funcionan la mayoría de las veces. Por ejemplo, ¿sabías que algunas actividades detonan la hormona del enamoramiento de los hombres? La llamada vasopresina se activa cuando se realizan ciertas acciones en conjunto, como correr un maratón, tomar clases de baile o de cocina, llevar un estilo de vida fitnessen conjunto o compartir un curso de idiomas.

Pero ¿cómo tener éxito en la fase de acercamiento? Un psicólogo experto en atracción interpersonal te cuenta cómo triunfar al ligar con una persona que te atrae y que quieres conocer más a fondo.

Esta frase para ligar funciona 99 de cada 100 veces

¿No sabes cómo acercarte a una persona que te gusta y que no conoces sin correr el riesgo de ser rechazada? De acuerdo al experto, hay una frase que debes poner en práctica:

“Con esta frase es imposible que te rechacen: ‘Disculpa, ¿podrías echarme una mano con una cosa?’. Con esta frase le das la oportunidad a la otra persona para sentirse útil e importante, algo que a todos nos gusta”, explica, y pone como ejemplo un encuentro en un festival de música. En este tipo de lugar puede pedirle a dicha persona que te sostenga por favor tu copa en lo que envías un mensaje de texto. Una vez que lo hayas hecho, puedes decirle: “Muchísimas gracias, eres un encanto. Por cierto, ¿cómo se te está dando la noche?”.

Con esto inviertes los roles, pues se trata únicamente de una frase gancho que no delatará tus verdaderas intenciones: “Tú solo eres una persona educada que pregunta por su noche . La clave en esta frase reside en que no te pueden rechazar porque en realidad no hay nada que rechazar”.