¿Está enamorado de mi o sólo le gusto? Señales para detectar en dónde estás parada con tu ligue

Si la relación con tu ligue no es muy clara, te contamos cuáles son las señales que debes tomar en cuenta para saber hacia dónde va tu nuevo romance si es que camina

Si pudiéramos dividir una relación de pareja en etapas, seguramente el primer paso sería el de la atracción física, ese pequeño-gran escalón en el que puedes estar atrapada por mucho tiempo y en un segundo momento sería el del enamoramiento, mismo que sucede luego de establecer un vínculo emocional con la persona en cuestión.

Sin embargo, a veces las fronteras entre uno y otro momento no son muy claras e incluso parecen funcionar al revés o no estar en ninguna. En Cosmopolitan sabemos que las relaciones amorosas son mucho más complejas, pero también es cierto que existen generalidades que pueden ayudarte a descubrir en dónde se encuentra esa relación que parece caminar, pero no está muy claro hacia dónde.

¿Cómo saber si sólo es atracción física o está enamorado de mí?

Sólo es atracción física si:

No es que esté mal si sólo se trata de atracción física, las cosas caminan cuando deben caminar y no es necesario forzarlas, pero sí es importante que tú tengas claro en qué etapa te encuentras para saber si sigues o renuncias.



Los halagos están totalmente enfocados en tu apariencia, te dice que eres bonita o que te ves bien, pero nunca habla de tus cualidades más profundas.

Cuando te da obsequios también están pensados para tu arreglo personal.

No entablan conversaciones incómodas, pero necesarias. Todo se arregla en la cama, cuando tienen diferencias no hablan sobre ellas.

No te incluye en planes familiares o de su círculo social inmediato.

Tampoco plantea expectativas a futuro y en ocasiones hasta evita las temibles etiquetas.

Está enamorado si:

Muestra interés por conocer cosas de ti como tus pasiones en la vida.

Se preocupa por ti, por tu bienestar y por hacerte sentir cómoda en todo momento.

Propone planes a futuro, lo cual quiere decir que no es algo momentáneo.

Te observa y no tiene problemas para mirarte a los ojos, una persona deshonesta no lo hace tan fácilmente.

Te respeta, te valora y escucha pacientemente las cosas que le platicas, una persona desinteresada prefiere observar el teléfono antes de entablar una conversación profunda.

Te regala momentos, no objetos.

Recuerda que no todas las relaciones ocurren igual, ni en los mismos términos, sin embargo, hay algunas situaciones no renunciables como el respeto, la confianza, la comunicación asertiva y el erotismo, si crees que falta alguna en tu relación podrías estar frente a una crisis que urge que atiendan entre los dos.