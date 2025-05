¿Es posible que se rompa el pene?

Puede sonar exagerado o incluso irreal, pero sí, el pene puede romperse. Aunque no tiene huesos, eso no lo hace inmune a ciertos tipos de lesiones, especialmente durante momentos de mucha intensidad sexual. Esta condición se conoce como fractura de pene, y aunque no es común, es muy real y más compleja de lo que se llega a pensar.

Lo que pasa no es una fractura como la conocemos normalmente, sino una ruptura en una parte muy específica del pene llamada capa albugínea. Esta es una capa fibrosa que rodea los cuerpos cavernosos, responsables de la erección al llenarse de sangre.

Si esa zona se ve forzada de manera abrupta, puede desgarrarse, lo que hace que suene como un chasquido al romperse, acompañado de un dolor intenso, la pérdida inmediata de la erección y en muchos casos incluso un hematoma que deforma visiblemente el pene. Por lo que muchas veces lo llaman el “síndrome de la berenjena” por el color y la hinchazón.

¿Cómo pasa una fractura de pene?

La mayoría de los casos pasan durante el sexo, sobre todo cuando hay un movimiento mal calculado o una penetración en un ángulo incorrecto. Las posiciones donde la pareja está encima, como la vaquera, suelen estar entre las más populares para provocar este tipo de lesiones. También puede pasar durante la masturbación o por movimientos bruscos mientras se cambia de posición en la cama.

En caso de que esto le llegue a pasar a tu pareja, no es opcional ir de inmediato a emergencia, ya que no es algo que se pueda “curar solo”. Ignorarla o tardar en darle atención médica puede traer consecuencias muy graves, las cuales van desde disfunción eréctil hasta dolor crónico o una curvatura permanente del pene.