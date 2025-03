¿Es normal tener fantasías que no quiero hacer realidad?

Si alguna vez has tenido una fantasía que te sorprendió o te dejó desconcertada mucho tiempo, tranquila, no estás sola. Muchas personas experimentan deseos en su imaginación que jamás llevarían a la realidad, y eso no significa que haya algo mal en ti.

Las fantasías sexuales son una parte natural de la mente humana y, de hecho, pueden ser una herramienta para conocerte mejor y disfrutar tu sexualidad sin presiones ni culpas.

Pero, ¿y si me excita algo que no quiero hacer? No hay nada de malo en ello. Las fantasías funcionan más como una historia dentro de nuestra cabeza que como un plan de acción. Puedes fantasear con algo “alocado”, pero en la vida real no arriesgas tu seguridad. Por ejemplo, te podría atraer la idea de cierta dinámica de poder en la imaginación, pero eso no significa que quieras experimentarla fuera de tu mente.

Ahora, sí la inquietud de ciertas fantasías te sigue incomodando, hay que revisar el porqué de esta angustia constante para evitar que interfiera con tu bienestar. En caso de que sea mucha esta preocupación, hablar con un especialista en sexualidad puede ayudarte a entender mejor tus emociones. Pero si simplemente son pensamientos que disfrutas sin afectar tu vida diaria, no hay razón para sentirte mal.