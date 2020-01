Todas necesitamos a alguien para desahogarnos y qué mejor que hacerlo con este bombón tan sexy como sensible, dispuesto a contestar desde su experiencia y con total sinceridad nuestras dudas sobre las relaciones y el amor. Envíale sin temor tus interrogantes, él las espera y quiere responderte. Si necesitas inspirarte, observa sus ojos color miel y piérdete en esa mirada…

El especialista Cosmo por Pedro Prieto

¿El sexo con condón o sin él se siente distinto?

@Andi

¡Si es con otra persona, sí! Es otra sensación, aunque el mecanismo sea prácticamente igual. Es esencial acostumbrarte a él desde el principio, porque no hay nada más im- portante que nuestra salud. Sin ella no somos nada ni nadie. Hay marcas ya muy sensibles que hacen que todo vaya fluido (“vaya” no fue una buena expresión, ¿o sí?). Suerte y recuerda que sin gorrito no hay fiesta.

¿Un hombre puede estar enamorado de dos mujeres a la vez?

@Paty

No comprendo eso de enamorarse de dos mujeres a la vez, quizá porque nunca me pasó o porque creo en dar todo a una sola persona. Tal vez exista una confusión en su cerebro entre lo que le gusta de una y de otra. Eso para mí no es amor. Encontrar todo en una persona es complicado y por eso hoy día muchas relaciones se rompen o no se dan. Querer siempre más no es bueno en este caso. De nada sirve estar enamorado de dos mujeres si no eres feliz. Hay algo en él que no acaba de aceptar. Aceptar los defectos del otro es el mayor ejemplo de cariño hacia alguien. En vez de buscar virtudes en más mujeres debería abrazar los defectos de una. Solo ahí, encontrará el verdadero amor.

¿Los hombres consideran el cibersexo como infidelidad?

@Luisa

Mientras no se vea la cara, ¡no! En serio: eso depende de la pareja. Si me preguntas te respondería con un rotundo “Sí”, pero hay muchas parejas que lo permiten porque está dentro de sus acuerdos. Lo más valioso de una relación es trazar muy bien lo que nos gusta o no. Estás en todo tu derecho de decidir qué no quieres y expresarlo con tu pareja para que no suceda, al igual que él de decirte lo suyo. El paso inicial es sentar unas bases sólidas y de ahí crecer. Si crees que es infidelidad, se lo dices, y si lo acepta habrán creado un acuerdo. Pero nunca hagas ni aceptes algo que no sientas que va acorde con tus valores y esencia. De lo contrario, el asunto puede causar problemas mayores a la larga….

Mi esposo es amable con todas las mujeres, menos conmigo. ¿Por qué? HELP!

@Emely

¿También con su suegra? ¡Vaya si necesita ayuda! ¿No te da atención? ¿No es amable? Entonces la pregunta te la hago yo: ¿Por qué sigues con él? Ah, ya sé, porque lo amas. Va otra pregunta: ¿Quieres amar a alguien así y pasar toda tu vida con él? A veces los seres humanos nos volvemos dependientes de nuestras parejas, incluso cuando se portan incorrectamente con nosotros, debido a muchas cosas, pero sobre todo al hábito de la rutina o costumbre. Si contestas a mis preguntas descubrirás que tienes que enfrentarte a la lucha del cambio. Algo tiene que transformarse, ya sea en

él o en ti. Pero así debe ser.

Dice que me ama y quiere vivir conmigo, pero sospecho que me oculta pues le doy vergüenza. ¿Cómo se lo pregunto?

@MOM

Nadie debe hacerte sentir menos. Vales mucho y si tu pareja no lo sabe apreciar es el momento de volar. Nos acostumbramos a hábitos como este si siempre nos han ocurrido, pero eso no significa que definan lo que somos. Antes de pensar en cómo decírselo, te dejo una tarea: pregúntate quién eres, por qué te sientes así y qué actitudes tiene contigo para que ahora pienses así. Así encontrarás la respuesta de saber qué decisión tomar y en qué forma tratarla. Date tu valor y lugar porque nadie más podrá hacerlo por ti.

MiembrosXCosmo

¿Qué les enamora de una mujer en la calle y en la cama?

Lalo Santamarina

Tanto en la cama como en la calle la mujer siempre debe ser femenina y coqueta… ¡que huela rico nos enamora! Pero, eso sí, que en la cama le dé rienda suelta a la LUJURIA

Negro Araiza

En la calle, su clase al caminar. En la cama que sean muyyyyy higiénicas siempre.

Burro Van Rankin

En la calle y en la cama, seductoras, sensuales y depiladas. Ah, eso no ¿verdad?

Mau Mancera

Que se sepa divertir en la cama y en la calle. En la cama que sea aventurera y en la calle cómplice.

Paul Stanley

En la calle que robe las miradas de todos los hombres –pero igual sentirla mía–, y en la cama que no tenga límites.