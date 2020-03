“El mejor sexo de mi vida fue… con un hombre mayor”

Cuando un chico tiene esa mirada de “necesito tenerte ahora” en sus ojos, es difícil no sentirse invencible. Y cuando realmente quieres saber cómo es irte a la cama con un hombre 38 años más grande que tú, y es el que te da el mejor sexo de tu vida, te consideras una persona bastante suertuda.

La primera vez que desvestí a Michael* y me di cuenta de los pequeños mechones de canas en el pecho y la ligera curva de su vientre, solo lo había conocido por unas horas. Nos conocimos en una conferencia médica en un hotel de Seattle, donde él estaba presentando. Cuando por fin nos paramos y me senté en el comedor, rodeada de cabezas canosas inclinadas sobre sus cenas, había soportado un largo día de conferencias en seco.

Tal vez eso explica lo que sucedió después.

Cuando conversé con Michael, que estaba sentado en mi mesa, comenzamos con la charla habitual hasta que descubrió que yo era una visitante en la ciudad. Comenzó a describir sus bares favoritos en Capitol Hill, se encendió y sentí el primer indicio de algo… interesante.

Adivinaba que tenía como 60 años (descubrí más tarde que tenía 64), pero estaba vestido casualmente con pantalones caqui y una camisa. Ya había visto su anillo de bodas, pero obviamente estaba coqueteando conmigo. Antes de darme cuenta, yo también estaba coqueteando con él, tocándome el pelo, el pecho y riéndome demasiado fuerte.

Mientras los otros comensales se iban a dormir, Michael me preguntó si me apetecía una copa en su habitación y no dudé. A menudo fantaseaba con tener sexo con un hombre mayor y quería saber cómo era realmente.

En su habitación, mezcló un gin-tonic del minibar. Tomé un sorbo antes de dejar mi vaso y jalarlo hacia mí. Pensé que podría dudar, pero comenzó a besarme y casi inmediatamente me desabrochó los jeans. Cuando se desnudó, vi que estaba en forma y que tenía un pecho ancho y piernas musculosas.

Michael me condujo hacia la cama con sus brazos fuertes, bajando la mano para tocarme y diciéndome en voz baja exactamente lo que pretendía hacer conmigo. Nunca me había sentido tan deseada, pero aunque obviamente estaba desesperado por penetrarme, aumentó la tensión deslizando dos, tres dedos adentro de mí, estimulando mi punto G.

Luego, bajando por mi cuerpo, comenzó a lamerme expertamente. Lo tomé del pelo para una mejor palanca. Finalmente, volvió a deslizarse y me besó antes de penetrarme. Era tan duro como una roca.

Deteniéndose justo antes de alcanzar el orgasmo, se dio la vuelta y me puso encima de él, mientras yo me agachaba para tocarme.

“No me he venido así desde que era adolescente”, dijo mientras nos recostamos uno al lado del otro, exhaustos. Sentí una oleada de satisfacción y me di cuenta (un poco culpable) de que parte de la razón por la que el sexo con Michael se sentía tan bien era su gratitud: el sexo con una joven de 26 años era algo que no había disfrutado durante décadas.

Asumí que nuestra aventura sería única, pero después de regresar a casa nos mantuvimos en contacto y continuamos viéndonos a larga distancia durante casi un año antes de que nuestra aventura se apagara suavemente. Nunca olvidaré a Michael.

*Los nombres han sido cambiados

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan UK