¿Deberías tener relaciones íntimas en la primera cita?

Imagina, estás en tu primera cita con el chico que parece ser un gran partido, estás nerviosa, emocionada y... ¿un poco tentada? Tener sexo en la primera cita puede ser una gran pregunta, pero aquí va lo importante: no hay una respuesta correcta.Pero, si necesitas un poco de claridad, aquí están los pros, los contras y cómo decidir sin sentirte culpable.

Pros

Química instantánea: Si la atracción está a tope y ambos están en la misma sintonía, puede ser emocionante explorar esa conexión.

Saber si hay compatibilidad: El sexo también es parte de una relación, y saber si hacen clic desde el principio puede ser útil.

Empoderamiento: Si lo decides desde un lugar de confianza y deseo, puede ser una experiencia liberadora.

Contras

Expectativas futuras: Algunas personas pueden asumir cosas sobre ti (aunque no deberían). Si eso te preocupa, tómatelo con calma.

Tiempo para conocerse: A veces, esperar ayuda a construir una conexión más sólida antes de agregar intimidad física.

Dudas después: Si sientes que podrías arrepentirte, quizá prefieras esperar.

Tips para decidir sin culpas

Escucha a tu instinto: Si quieres y te sientes cómoda, ¡hazlo! Si no, dilo sin miedo.

Habla con tu cita: La comunicación es clave. Asegúrate de que ambos estén en la misma página.

Olvida las reglas sociales: No estás “mal” si lo haces ni “bien” si no. Es tu decisión y no tiene por qué atormentarte.

Al final del día, tener sexo en la primera cita no garantiza ni arruina nada. Lo que importa es que tú te sientas bien con lo que decides. No se trata de lo que otros piensen, sino de cómo te sientes contigo misma. Así que si llega el momento y estás dudando, solo recuerda: ¡tú tienes el control! Haz lo que te haga feliz y disfruta la experiencia sin presiones.