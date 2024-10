¿Cuánto tiempo debes esperar para iniciar una nueva relación después de tu último truene?

Darte un break después de tener una relación sentimental es vital para tu salud emocional, según la psicología, hay un lapso mínimo obligatorio para aprender a estar sola

Uno de los errores más comunes y por el cual las relaciones sentimentales duran mucho tiempo aún cuando ya no queda nada es el miedo a estar solas y solos, porque claro, esto sucede tanto en hombres como en mujeres.

Aunque las mujeres suelen vivir el duelo en la relación y los hombres ni se enteran, es necesario darse un break después de terminar y no se trata de guardarle duelo a nadie, sino de un espacio de reflexión para que, con la cabeza fría, tengas la oportunidad de pensar en todo lo bueno, lo malo y crecer gracias a experiencia.

Si eres de las que termina una relación y de inmediato se involucra en otra, es probable que se trate de un vacío que, si no arreglas en terapia, será imposible llenar.

De acuerdo con la psicología, este es el tiempo mínimo que debes pasar entre una relación y otra

Recuerda que esto es sólo una sugerencia estandarizada según los expertos en psicología y relaciones personales, en realidad no es regla universal que te exige que te adaptes a ella pues sólo tú sabes cuál es tu proceso, toma en cuenta estos factores antes de tomar una decisión.

Evaluación individual

Antes de iniciar otra relación es importante que te tomes el tiempo de revisar tus emociones después de ese último truene: ¿ya está superado o aún te sientes triste, enojada o confundida? Recuerda que nadie merece ser un refugio emocional.

Reflexiona sobre tu relación anterior

Además de identificar patrones de conducta en ti y en las personas con las que te relaciones, reflexionar sobre tus experiencias pasadas te ayudará a no repetir los errores que desgastaron tu relación. Eso sin duda te hará crecer, además de ayudar a que tu próxima relación sea mucho más sana y fuerte.

Reflexiona sobre tu relación anterior Getty images

Indicadores de preparación

La psicología sugiere que estos las señales para saber si ya estás lista para tu próxima relación son: disfrutas la soledad y no te pesa pasar tiempo a solas, ya no sientes resentimientos o deudas pendientes con tu ex y tienes una visión positiva del futuro.

Los expertos en psicología y relaciones personales sugieren que el tiempo mínimo necesario entre una relación y otra es de tres meses, el suficiente para tener un ejercicio sano de reflexión y autocrítica, aunque debes saber que no todas las personas procesamos los duelos del mismo modo y este tiempo puede variar según la intensidad y el tiempo que duró la relación, así como la capacidad individual de procesar las despedidas.

Si disfrutas la soledad, es un buen indicador Getty images

Detecta y evita las relaciones de rebote

Este tipo de relaciones son sumamente intensas y ocurren de inmediato después de una ruptura significativa, pero sólo ocurren para llenar un vacío que no se va a llenar nunca sino hasta que tengas la posibilidad de crecer a solas.

Son engañosas ya que parecen ser sanas, pero no hay tiempo suficiente para saber si son o no compatibles y suelen terminar rápidamente en una desilusión que retrasa la recuperación.