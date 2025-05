¿Cuánto tarda una mujer en llegar al orgasmo?

¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo deberías tardar en alcanzar un orgasmo? Aunque muchas mujeres sienten curiosidad por el “tiempo promedio”, la verdad es que no existe una única respuesta correcta. Cada cuerpo es diferente, y el placer no sigue un cronómetro universal.

Aun así, algunos estudios han intentado medir ese tiempo promedio, y sus resultados pueden ayudarte a entender mejor cómo funciona la respuesta sexual femenina, tanto en la masturbación como en pareja.

Según una investigación del 2018, una mujer tarda en promedio 14 minutos en llegar al orgasmo durante un encuentro íntimo en pareja, una vez que ha comenzado la estimulación genital.

Sin embargo, cuando se trata de masturbación, ese tiempo se reduce a unos 8 minutos. En parte, porque conocerse a una misma, saber exactamente qué estimula y cómo hacerlo, suele ayudar a llegar más rápido al clímax. Además, cuando estás sola, no hay presiones externas ni distracciones.

Más allá de los minutos, lo importante es entender que cada mujer tiene su propio ritmo. El deseo, la excitación y la capacidad de llegar al orgasmo se ven afectados por factores físicos, emocionales, hormonales y también por la conexión con la pareja.

Sentirse segura, relajada y en confianza puede marcar una gran diferencia. Por eso, más que preocuparte por el tiempo que tardas, vale la pena enfocarse en la calidad de la experiencia, en lo que te gusta y en cómo comunicarlo.