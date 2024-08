Cómo reconstruir la confianza después de una infidelidad

Mujer, la infidelidad es una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar una pareja. Alguna vez te has preguntado ¿cómo reconstruir la confianza y sanar el corazón después de pasar por una traición de ese calibre? Esta pregunta me la envió @lieblich11 y hoy la he elegido porque necesitamos tener las herramientas para poder volver a pegar nuestros pedazos rotos.

La traición puede destrozar la confianza y dejar cicatrices emocionales profundas. Sin embargo, no siempre significa el fin de la relación. Con esfuerzo y compromiso, es posible reconstruir la confianza y sanar. En este artículo exploraremos cuatro herramientas efectivas para superar la infidelidad, respaldadas por expertos en relaciones y testimonios de personas que han atravesado esta difícil situación. Si bien el camino puede ser arduo, hay esperanza para quienes deciden enfrentar el desafío juntos.

Por Regina Carrot

Fomenta la comunicación abierta y honesta

La Dra. Sue Johnson, experta en terapia de pareja, hace énfasis en la importancia de la comunicación abierta y honesta después de una infidelidad. Ambas partes deben sentirse seguras para expresar sus sentimientos y preocupaciones sin temor a represalias. Esto implica escuchar activamente y validar los sentimientos del otro. Por ejemplo, yo tenía una alumna que tenía a su pareja de años que, tras la infidelidad, estableció sesiones de comunicación semanales donde podían hablar abiertamente sobre sus emociones y progresos. Esta práctica no solo ayudó a sanar, sino que también fortaleció su conexión emocional.

Busca ayuda profesional

Trabajar con un terapeuta especializado en relaciones puede ser crucial para superar la infidelidad. La terapeuta Esther Perel, autora de “The State of Affairs”, sugiere que la terapia de pareja ofrece un espacio seguro para explorar las causas de la infidelidad y trabajar en la reconciliación. Un buen ejemplo es acudir a terapia tras una traición en donde los dos estén de acuerdo. A través de las sesiones, lograrán entender las raíces de sus problemas y desarrollarán nuevas formas de comunicarse y apoyarse mutuamente, lo que les permitirá reconstruir su relación sobre una base más sólida.

Establece nuevas reglas y límites

Después de una infidelidad, es esencial establecer nuevas reglas y límites para proteger la relación. El Dr. John Gottman, renombrado investigador de relaciones, sugiere que estas reglas deben ser claras y acordadas por ambas partes. Aún recuerdo una pareja que iba a coaching conmigo que decidió compartir sus contraseñas de redes sociales y limitar las interacciones con personas del sexo opuesto como parte de su proceso de recuperación. Estas nuevas reglas les ayudaron a restablecer la confianza y a sentirse más seguros en su relación.

Practica el perdón y el auto-cuidado

El proceso de perdón es fundamental para sanar después de una infidelidad. Según el Dr. Fred Luskin, director del Proyecto de Perdón de Stanford, el perdón no significa olvidar, sino liberar el resentimiento y la ira. Además, es crucial que ambas partes practiquen el auto-cuidado. Un ejemplo es una mujer que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, se centró en actividades que la hacían feliz, como el yoga y la meditación. Esto no solo la ayudó a procesar su dolor, sino que también le permitió abordar la reconciliación desde un lugar de fuerza y claridad.

Cómo reconstruir la confianza después de una infidelidad Getty images

¿Qué te puedo decir después de todo esto, corazón? Que la infidelidad es un proceso complejo que requiere tiempo, paciencia y compromiso. La comunicación abierta, la ayuda profesional, el establecimiento de nuevas reglas y el perdón son herramientas esenciales para reconstruir la confianza y sanar. Aunque el camino puede ser difícil, muchas parejas han demostrado que es posible salir más fuertes y conectados después de una infidelidad. Si decides enfrentar este desafío, recuerda que no estás solo y que hay recursos y apoyo disponibles para ayudarte en cada paso del camino.

Me encanta poder ser tu mentora y tu coach de vida & relaciones aquí en Cosmopolitan. No estás sola, me tienes a mi para guiarte de la mano en tu proceso.

Te mando un abrazo,

Tu CosmoCoach

@ReginaCarrot

Coach de Vida & Relaciones