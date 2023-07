Así es como inconscientemente eliges de quién enamorarte

Muchas personas se han cuestionado si realmente puedes elegir de quién enamorarte; ¡varios científicos aseguran que es tu inconsciente el que lo decide!

Seguramente en algún momento te has topado con una pareja que no tiene nada en común pero que al parecer, se aman con locura, o quizá tú misma has vivido una situación similar. Muchas personas aseguran que el amor no se trata de una elección; ¡realmente es así, es tu inconsciente el que decide de quién enamorarse!

Aunque no lo creas, desde pequeña empiezas a prepararte para decidir a quién vas a amar; ¡es simple! Así como poco a poco vas formando tu personalidad por medio de muchas experiencias, lo mismo pasa cuando se trata de decidir a quién amar, pues inconscientemente buscas a una persona que cumpla con aquellas características que ya se codificaron anteriormente en tu cerebro.

Formas de enamorarte

Buscas a alguien similar a tus padres

Según Sigmund Freud, hay una alta probabilidad de que busques una pareja que sea similar a tu padre o a tu madre, ya que desde niños la relación que tienes con tus padres es la que define gran parte de tu vida, incluso, de quién te vas a enamorar en un futuro.

Narcisista

Otra forma de elegir a tu pareja es de forma narcisista; esto significa que buscas reflejarte en tu novio de forma inconsciente, o sea, comienzas a fijarte en aquellas cualidades que tú también tienes como ser humano y las enalteces porque una parte de ti sabe que tú también las tienes.

Te fijas en lo que es deseable para ti

Por otro lado, hay personas que van formándose por medio de experiencias, así que comienzan a descubrir sus gustos y deseos probando cosas nuevas; entonces quizá descubran el amor en alguien que jamás pensaron que podría atrapar su atención pero, sin embargo, se dieron la oportunidad de conocer algo nuevo y se enamoraron perdidamente.

Realmente es imposible enamorarte conscientemente de alguien; se trata de decisiones que tu cerebro toma en automático por si solo, utilizando toda la información que ya se le dio en el pasado. Así que deja de culparte por enamorarte de la persona equivocada y mejor comienza a ir a terapia para hacer consientes todos esos traumas ocultos que te arrastran siempre al mismo lugar.