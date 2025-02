Alternativas para quienes no pueden pasar el 14 de febrero con sus parejas

Sabemos que no todas las parejas pueden estar juntas en San Valentín, ya sea por trabajo, distancia o compromisos. Pero eso no significa que el día tenga que ser aburrido o triste. Si este 14 de febrero no puedes ver a tu pareja, aquí tienes algunas ideas para mantener viva la chispa y disfrutar el día de una manera especial.

Celebren antes o después

Si el 14 de febrero no es una opción, ¡improvisen! Planeen una cita romántica en otra fecha. Al final, el amor no tiene que vivirse y disfrutarse un solo día. Algunas de nuestras recomendaciones de plan son estas:

Preparen juntos una cena , desde hacer una receta de cero o simplemente hacer que el ambiente sea algo que ambos disfruten y sientan el cariño que se tienen.

Organicen un fin de semana especial, a quién no le gusta darse una escapada de la ciudad y que mejor hacerlo junto a la persona que tanto amas.

Cita virtual

Afortunadamente con la tecnología hoy en día, no importa la distancia, una videollamada puede convertirse en una noche romántica si le pones creatividad. Algunas ideas para cita virtual que nos encantan son las siguientes:

Ver una película juntos mientras hacen videollamada.

Cenen al mismo tiempo desde sus casas, como si estuvieran en un restaurante.

Jueguen “20 preguntas hot” para conectar de una forma más íntima.

Un regalo a distancia

Si no pueden verse, un pequeño detalle sorpresa siempre alegra el día. Algunas ideas de regalo podrían ser estas:



Un desayuno sorpresa a domicilio.

Una playlist con canciones que les recuerden momentos juntos.

Un libro o carta digital personalizada.

Aunque sabemos que la idea sería estar con tu pareja, el no estar juntos físicamente en San Valentín no significa que el amor se apague. Con un poco de creatividad y detalles lindos, pueden hacer que el día sea igual de especial.