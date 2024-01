5 Hábitos que debes adoptar para dejar de pensar en tu ex

Después de una ruptura emocional es completamente normal sentirse triste y enojada, pero no te presiones si te sorprendes constantemente pensando en tu ex, es parte del proceso

Para enfrentar el duelo por una ruptura amorosa es necesario contar con un sinfín de herramientas emocionales que te harán más liviana la carga sentimental, sin embargo, este proceso nunca es lineal, habrá días en los que seguirás pensando qué fue lo que pasó entre ustedes, tus fallas y los motivos que los llevaron a tomar la decisión de decir adiós.

Lo primero a tomar en cuenta para perdonar y superar el trago amargo es que no debes presionarte, ni culparte de lo que pasó, sé paciente contigo misma e intenta no tratarte con crueldad cuando te sorprendas pensando en tu ex.

Hábitos que debes adoptar para dejar de pensar en tu ex

Aunque es un proceso con subidas y bajadas, hay atajos que te harán más corto y ameno el camino. Recuerda que también es necesario acudir con una especialista para ayudarte a resolver eso que dejaste inconcluso sin volver a tener contacto con tu ex, también es necesario que detectes patrones de conducta para no repetir la historia una y otra vez.

Cada pareja y cada persona tiene particularidades que podrían no aplicar para todo el mundo, sin embargo, esta lista de hábitos que debes adoptar para dejar de pensar en tu ex se trata de algunas generalidades que necesitamos implementar cuando los pensamientos intrusivos se apoderan de nuestra energía y no nos permiten continuar.

Reconoce tu duelo

El duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos siempre que hay una perdida, es decir, se trata de un reacomodo interno compuesto por etapas, por ejemplo, la negación, la tristeza y el enojo.

Cuando te sorprendas pensando en tu ex asúmelo como lo que es: una etapa de ese duelo que pronto tendrá fin. Aunque de momento aparecen pensamientos pesimistas, como que nunca más podrás enamorarte o que no podrás conocer a alguien más que esté dispuesto a estar contigo, debes saber que esta ruptura no define tu futuro, pero debes trabajar en ella para que logre tener un final feliz.

Reconoce tu duelo y sus etapas Getty images

Haz conscientes tus pensamientos y recuerdos

Si de pronto te sorprendes pensando en tu ex, no intentes bloquear y desaparecer esos recuerdos porque regresarán una y otra vez con mayor fuerza. Nuestra mente está llena de trampas que inevitablemente te llevarán a recordarlo, lo ideal es aprender a gestionar las emocionas desbocadas que su recuerdo te produce.

Una ruptura amorosa y su posterior duelo son momentos ideales para hacer una introspección mental que te ayudará a detectar los estímulos que te provocan recordarlo o extrañarlo. Un ejemplo de esto es que, quienes no saben disfrutar la soledad, recurren constantemente a la compañía de alguien más, aunque esto tenga un costo emocional muy elevado.

No intentes bloquear y desaparecer los recuerdos con tu ex Getty images

Planea tu vida a solas

Si ya tomaste la decisión consciente de que esa relación no es lo que quieres para ti, comienza a planear tu vida a solas. Retoma todos esos hobbies y placeres que tenías antes de conocer a tu ex y recupera poco a poco el brillo que te quitó esa última relación. Recuerda que, aunque des pequeños pasos, ya no te encuentras en el mismo lugar que cuando empezaste.

Aprende a gestionar las emocionas desbocadas Getty images

Evita los detonantes de la melancolía

Desde la ruptura, o quizá desde antes de dar el paso, ya había en ti una laguna de melancolía. No la estimules revisando sus redes sociales, ni viendo sus fotos juntos o escuchando música que te haga sentir más triste. Cambia de chip: enfócate en las cosas que sí tienes y en las personas que siguen a tu lado.

Evita revisar sus redes sociales Getty images

Tómalo con calma

Una ruptura amorosa no es un fracaso, es una oportunidad para reinventarte y reconstruirte. Visualiza qué persona quieres ser ahora que ya no estás con tu ex, evita las relaciones casuales y los excesos. La libertad no es una excusa para refugiarte en la fiesta, pues a la larga, el sentimiento de vacío será más grande si no enfrentas sanamente tus emociones.

Cabe recordar que estos hábitos que debes adoptar para superar a tu ex no son el reemplazo de la ayuda especializada, si lo consideras necesario, busca ayuda profesional.