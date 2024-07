4 pasos para recuperar la confianza sexual femenina

Diversas experiencias pueden mermar fácilmente tu confianza sexual: un rompimiento, el desamor, el rechazo o la compleja relación que tienes con el espejo todos los días…

Empecemos por el principio: la confianza sexual femenina es aquello que te permite explorar sin prejuicios y sin tabúes tu sexualidad sin importar tu condición física ni todas esas características que podrían derivar en complejos que no te permitan disfrutar libremente del placer.

Por ese motivo es necesario recuperar y reforzar la confianza sexual femenina, para ello hemos preparado 4 pasos indispensables que te ayudarán a mejorar tu relación con tu propio placer sin tapujos.

Amor y aceptación por tu cuerpo

Aunque aún hay mucho trabajo por hacer, Internet nos dio la posibilidad de acceder a contenidos multidiversos que, además, nosotros elegimos y adaptamos a nuestro propio algoritmo. Afortunadamente, en este universo de existe el movimiento body positive, un oleaje que te enseña que no sólo eres cuerpo, sino que tu valor como persona reside en muchos otros factores que te componen, como tu personalidad, tus logros, tus sueños, tus habilidades e incluso tus errores y desaciertos.

Mejorar tu relación con tu propio cuerpo mejora significativamente tu desempeño sexual y, por supuesto, tu placer: ni demasiado gordas, ni demasiado flacas, ni las cicatrices, lunares o estrías, son motivo suficiente para que no te sientas agusto con tu cuerpo.

Hablar de sexo

Normalizar las conversaciones sobre tabúes o prejuicios en torno a la sexualidad femenina contribuye a derribarlos con más facilidad, un ejemplo es la forma en la que las generaciones pasadas abordaban la menstruación y la manera en que las mujeres jóvenes hablan de ella actualmente.

Gracias a que hemos comprendido que es un proceso natural del cuerpo de las mujeres es que ahora más niñas y jóvenes tienen la posibilidad de acceder a posibilidades como la copa o los calzones menstruales.

Ejercer siempre el consentimiento

Aunque quizá el nombre de este apartado debería ser ‘aprender a poner límites’, hemos decidido llamarlo ‘ejercer el consentimiento’ porque actualmente es posible, gracias a la tecnología, que haya encuentros sexuales digitales entre todas las personas sin importar el sexo, la identidad de género y la orientación sexual.

Es decir, para recuperar la confianza sexual femenina debes aprender a decir no cuando ya no quieres, pero también debes aprender a respetar los no de las personas con las que interactúas.

Desmitificar el placer

Históricamente la relación simbiótica y semántica entre las palabras ‘placer’ y ‘mujer’ ha sido un tanto problemática para todos y todas, aparentemente, estas no deben ir nunca en la misma oración porque culturalmente las mujeres no deben sentir placer, sin embargo, poseen un órgano que está perfectamente diseñado con una sola misión: la de proveerles placer y es el clítoris.

Una vez que hayas entendido eso, tu relación con el placer será diferente, ya que la propia naturaleza quiere verte feliz por reconectar con tu confianza sexual femenina.