3 señales de que necesitas borrar tus apps de ligue

El viernes o fin de semana suelen ser los días de mayor ansiedad en las apps: queremos un plan, queremos validación, queremos no sentirnos solas. Pero el dating burnout es real y puede drenar tu energía más rápido que una semana de trabajo intenso. El psicólogo Greg Kushnick explica que el cerebro humano no está diseñado para evaluar a cientos de prospectos en minutos; hacerlo nos desensibiliza.

Señales de que es hora de desinstalar

1. El next por inercia

Si ya ni siquiera lees las bios y deslizas fotos de manera mecánica mientras ves una serie, ya no buscas conexión, buscas un rush de dopamina barato que te dejará más vacía de lo que estabas.

2. Flojera de primera cita

Si la idea de arreglarte, salir de casa y explicar “a qué te dedicas” te genera una pesadez extrema en lugar de emoción, estás saturada. Tu energía está en números rojos.

3. El síndrome de “todos son iguales”

Cuando empiezas a generalizar negativamente sobre un género, es porque tu capacidad de empatía y sorpresa está bloqueada por experiencias pasadas no digeridas.

Borra la app, pon el celular en modo “No molestar” y sal con tus amigas este viernes. El amor no se encuentra en el agotamiento, sino en la paz de estar bien contigo misma.