El despido de tu compañera de trabajo favorita podría dañar tu salud mental

Si lograste hacer una amiga en tu lugar de trabajo, tu salud mental podría verse afectada si un día ya no laboran juntas.

Pasamos la mayor parte del tiempo en nuestro lugar de trabajo, es por eso que debería ser esencial llevarse bien (o hasta ser amiga) con alguna compañera de la oficina. Pero claro, hay que tener en cuenta que si algún día nos llega a faltar (ya sea por despido o por su decisión) nuestra salud mental podría verse afectada.

El mundo del trabajo a menudo (y afortunadamente) no carece de sentimientos y amistad. Pero lo que es un beneficio diario puede representar un riesgo cuando todo se detiene.

El estrés que ocasiona el despido de tu colega y amiga.

El lunes por la mañana, no es necesario que se cuenten sobre su fin de semana, obviamente intercambiaron mensajes todo el sábado y el domingo. ¿Estás pidiendo tu almuerzo? Le preguntas qué quiere comer, pero simplemente por educación, pues ya sabes exactamente cuáles son sus platillos favoritos. Sin duda, encontraste a tu alma gemela de trabajo.

Hace que tus días de trabajo sean más livianos y cortos, eso es obvio. Pero en la actualidad, no haces (o rara vez) toda tu carrera en una sola empresa. Y llega el temido momento en que tu querida compañera tiene que irse. Y esto tiene un impacto directo en tu salud.

De hecho, la partida de un colega cercano se percibe como una ruptura amorosa. Por lo tanto, a menudo genera un aumento de estrés, un cuestionamiento profesional y, a veces, incluso una ligera depresión.

¿Cómo lidiar con la partida de tu amiga de oficina?

Hay varios aspectos a considerar. Para volver a hacer de tu trabajo un lugar donde te sientas bien, se necesita un poco de esfuerzo.

¿Por qué no personalizar tu oficina o lugar de trabajo, si aún no lo has hecho? Puedes decorar con fotos, artículos personales o plantas. Luego intenta abrirte a tus otros compañeros. Es probable que algunos de ellos te sorprendan y complazcan más de lo que imaginas.

Si su partida te hace reflexionar sobre tu propia carrera profesional, este podría ser el momento perfecto para hacer un balance de tus habilidades y de considerar seriamente tu propio futuro y tus deseos.

Y tranquila, la partida de tu compañera favorita no significa que vayan a perder el contacto. Por supuesto, convivirán menos tiempo juntas, pero siempre existirá ese lazo especial. También es una oportunidad ideal para ver si su relación puede existir y fortalecerse fuera del marco de la empresa. Y así transformarse en una verdadera amistad pura.

