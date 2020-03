Si tienes entre 40 y 49 años tus deudas te preocupan más

Si ya llegaste, o estás por llegar, a los 40, prepárate porque tus deudas comenzarán a afectarte cada vez más.

Según un estudio hecho por la empresa Yotepresto.com, el 80 por ciento de los mexicanos que tienen entre 40 y 49 años creen que las deudas están afectando su calidad de vida.

En comparación, el 66 por ciento de quienes están entre los 18 y los 29 lo consideran así; en el caso de los que tienen entre 30 y 39 se preocupan el 67 por ciento y quienes pasan de los 50 años, el 70 por ciento piensa de esa manera.

“Aunque no es una regla, pasando los 40 las personas ya están manejando distintos créditos, entre ellos un hipotecario, que puede dejarte sin capital si no tuviste en cuenta que, tal vez, en el futuro no estarías ganando lo mismo o tendrías más compromisos financieros”, dijo Luis Rubén Chávez, CEO de la empresa.

Además, a esta edad es más probable que tengas familia y que eso complique un poco más tus finanzas, así que no es de extrañar que este grupo sienta más agobio por sus deudas.

“En México hay, además, una resistencia a contratar a personas que tienen más de 40 años, así que eso también se agrega a las preocupaciones por pagar deudas. Porque, imagínate que tienen varios compromisos, te quedas sin empleo y se te complica encontrar otro por tu edad. Ese es un factor que no muchos tienen en cuenta”, aseguró Chávez.