Saltarte comidas es *REALMENTE* malo para ti

Te despiertas a las 7am (o más temprano), comienzas tu lista de tareas pendientes del día y saltas de reunión a reunión. Cuando miras tu reloj, de repente son las 3 de la tarde y todavía ni siquiera has desayunado. ¿Te suena familiar? Seguramente te ha pasado más de una vez.

Como todos somos culpables de que nos pase esto de vez en cuando, probablemente ya hayas oído hablar de los efectos a largo plazo (también conocidos como hiperacidez y gastritis) de saltar comidas. Pero, ¿sabías que no comer a tiempo puede presentar riesgos inmediatos para tu cuerpo?

VER: Una mujer contrajo el síndrome de shock tóxico de su copa menstrual

Expertos en salud aconsejan no saltarse las comidas, y estas son las razones:

Cuando no comes a tiempo, tus niveles de azúcar y energía en la sangre pueden disminuir

Si hay algo que nunca se te va a olvidar de la clase de ciencias en tu escuela primaria, es que la energía que usamos durante el día proviene de los alimentos que comemos: los alimentos son el combustible del cuerpo. Y en los días en que no comes adecuadamente, tu cuerpo se queda “bajo en su suministro inmediato de glucosa”. De acuerdo con la fundadora de NZ Nutrition, Brigitte Zeitlin, esto significa que careces de azúcar en la sangre que te hará “sentirte lento y débil”.

Aparte de esto, tendrás dificultades para concentrarte “porque tu cerebro no tiene el combustible que necesita para pensar con claridad”. También puedes experimentar otros síntomas de bajo nivel de azúcar en la sangre, como temblores, sudoración e irritabilidad. Sí, esta es la razón por la que te sientes MAL cuando tienes hambre.

Saltarte las comidas te hace más propensa a comer basura

Saltarte las comidas también puede afectar las elecciones que hagas cuando finalmente encuentres tiempo para comer. En una entrevista con SELF, Lauren Harris-Pincus, declaró que las personas que tienen hambre “tienden a comer carbohidratos y dulces porque aumentarán su azúcar en la sangre” Si bien esto puede hacerte sentir mejor rápidamente, a la larga podría no ser bueno para ti. El aumento de energía que proporcionarán los carbohidratos es temporal y si no se carga con otros nutrientes, como grasas, proteína o fibra, lo más probable es que sientas hambre nuevamente en poco tiempo.

Además, también existe la posibilidad que comas demasiado durante tu próxima comida, porque tu cuerpo quiere compensar las calorías que te faltan por el día. Comer en exceso “generalmente ocurre porque estás tomando alimentos demasiado rápido” y puede causar náuseas, estreñimiento, hinchazón y agotamiento.

¡Así que por favor, asegúrate de comer siempre a tiempo! Configura tus alarmas.

Este artículo fue originalmente publicado por Cosmopolitan Filipinas