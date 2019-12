Los estantes de farmacias, tiendas e incluso supermercados están lleno de productos milagrosos para la higiene íntima, como si esta área de nuestro cuerpo requiriera un cuidado especial… Lo que plantea la pregunta: ¿qué jabón debo usar para mi higiene íntima?

Los buenos gestos de higiene íntima

No lo repetiremos lo suficiente: la higiene íntima debe limitarse a la parte exterior de nuestros genitales. Es inútil e incluso peligroso lavar la vagina, en particular practicando duchas vaginales, criticadas por todos los ginecólogos por los muchos problemas que causa.

La vulva no debe limpiarse más de dos veces al día, ya que esto aumenta el riesgo de destruir la película hidrolipídica que protege nuestra piel. Al final del baño, es necesario secarse bien con una toalla limpia; evita pedir prestada una toalla en el gimnasio porque si está sucia o contaminada, podrías contraer una infección.

El secado perfecto es esencial, porque a los hongos les encanta proliferar en humedad y calor.

Btw, no se recomienda usar un desodorante íntimo, todos los médicos consideran demasiado agresivo para las membranas mucosas.

¿Qué jabón debo elegir para mi higiene íntima?

A menos que tu ginecólogo te haya recetado un producto específico para la inflamación o infección, no tiene sentido usar jabones antisépticos o antibacterianos, que tienen el efecto contrario al esperado: tienden a destruir la bacteria esencial para el equilibrio apropiado de la flora vaginal, que puede causar resequedad.

Las toallas íntimas deben reservarse para situaciones de emergencia, ya que su uso diario es perjudicial para la flora vaginal.

Lavar con agua y jabón neutro o ligeramente ácido es suficiente, pero si deseas utilizar un producto de higiene íntima, asegúrate de que su pH no sea superior a 5 o no inferior a 4 y que no contenga jabón, perfume o colorante.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan Francia