Protección durante la menstruación: ¿Qué método elegir cuando estás en tu periodo?

Desde hace mucho tiempo, la protección durante la menstruación rima solamente con toallas y tampones. Pero con la destrucción progresiva de los tabúes y las reglas, así como las crecientes preguntas sobre la salud íntima de las mujeres, protección reutilizable también ha comenzado a ser parte de la conversación.

Una mujer tendrá más o menos 500 periodos a lo largo de su vida. 500 periodos son más o menos 50 mil mxm gastados a lo largo de una vida. Y cinco días de menstruación por 40 años, son más o menos 6 años en menstruación. Así que obviamente este tipo de protección son el corazón de nuestras vidas.

Cada vez se confía menos en tampones y toallas femeninas

Desde hace mucho tiempo, la decisión era simple, aunque a veces habían preguntas difíciles al respecto. Las niñas pequeñas se ponían toallas y cuando se sentían listas, pasaban a los tampones. Más discretas en el mercado, algunas incluso elegían las esponjas menstruales, pero eso era todo.

Y luego nos enteramos sobre la existencia del síndrome de shock tóxico. Es causado por la liberación de toxinas por ciertas cepas de bacterias comunes, incluida una que forma parte de la familia de los estafilococos dorados. Sin embargo, ciertos productos menstruales como el tampón o la copa menstrual provocan el estancamiento de la sangre en la vagina, un ambiente favorable para la multiplicación de esta bacteria.

Por lo tanto, por esta razón y porque la salud sexual de las mujeres se ha convertido en un tema real, comenzamos a interesarnos en la composición de los productos y no siempre descubrimos cosas bonitas. Según la ANSES (Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Ambiental y de Salud Ocupacional), los tampones y las toallas que no están certificados como orgánicos presentan disruptores endocrinos casi sistemáticamente, en particular pesticidas y ftalatos.

La era de la protección menstrual reutilizable

Y luego, si se levanta un viendo de sexo verde para un placer en la cama más respetuoso con el planeta (desde los condones hasta los lubricantes), el de la menstruación verde también está allí. Protecciones higiénicas lavables como toallas o pantalones menstruales se abren paso en la mente de las mujeres. Además, hemos abrazado con amor la copa menstrual.

Además de la salud, dado que una toalla o tampón tarda 500 años en degradarse, apreciamos que las protecciones menstruales reutilizables se estén volviendo más democráticas. Bueno para el planeta, bueno para el cuerpo… y como están llenos de sorpresa y calidad, también son más económicos, ya que aunque requieran de una inversión inicial, duran años. Bueno, no tanto como para aquellos que manejan el flujo instintivo libre, donde simplemente no se colocan protección.

Un argumento fuerte, cuando sabemos que miles de mujeres en México se ven afectadas por la precariedad menstrual (el hecho de no tener los medios para comprar protecciones higiénicas).

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan Francia