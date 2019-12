Guía práctica para que el 2020 sea el año más mindful de tu vida

Si en tus metas del 2020 está volverte una persona más introspectiva, relajada y enfocada a la meditación y al mindfulness… este artículo es para ti.

Tuvimos el placer de platicar con Eduardo Herrera, especialista en culturas del Himalaya y él nos dio los mejores tips para que el próximo año te enfoques más que nunca en tu mindfulness.

“Terminar el año significa renovar ciclos, también los tibetanos plantean que se renueva nuestra energía interna”, explica Herrera.

¡Es el momento perfecto para darle la vuelta a tu vida!

Primero que nada, ¿qué significa mindfulness?

“Mindfulness es la práctica de la presencia plena en el presente. Significa el que podamos estar en contacto con lo que está consciente en nosotros en todo momento. No meramente los pensamientos y las situaciones que vivimos todos los días. El poder mantener nuestra mente consciente y estable es lo que hará que nosotros interpretemos la realidad de la misma manera”, nos cuenta Eduardo.

¿De qué me servirá volverme más consciente y espiritual el próximo año?

“Ser una persona espiritual no significa necesariamente ser alguien religioso. Ser espiritual es estar en contacto contigo mismo, con nuestro dolor, vergüenza e incluso culpa. Todo esto para tener la valentía y claridad de transformarlo. Ser espiritual también es aprender nuevos métodos para estar bien con uno mismo desde dentro. Es dejar de tener el tirano dentro de nosotros atormentándonos por lo que no fuimos o no pudimos lograr. Es estar en paz, satisfecho, contento, en armonía con uno mismo y por consecuencia, con los demás sin importar la práctica específica que hagamos: yoga, oración, meditación, etc”.

Wow. ¿Le ven algún downside? Nosotras no.

¿Deberías comenzar a meditar?

Si tú como nosotras has pensado en comenzar a meditar para mejorar tu calidad de vida, tus emociones y tu self-control, lo que estamos a punto de decirte te convencerá aún más.

“La meditación ha sido investigada por Neurofisiólogos y médicos en general por décadas. Se ha descubierto que con la meditación activamos el sistema parasimpático que trae equilibrio y salud a nuestro cuerpo solamente por el hecho de estar relajados y aceptando el presente. Por otro lado, también se ha descubierto que generamos nuevas conexiones neuronales sin importar la edad al practicar la meditación de forma regular”.

Dile adiós a la ansiedad…

“La meditación sin duda puede ayudarnos. De la misma manera el poder generar un entorno positivo dentro de nosotros a través de pensamientos es importante. Aunque en ocasiones cuando la ansiedad se vuelve un trastorno hay que buscar ayuda profesional”.

RITUAL PARA CERRAR EL AÑO

“En la tradición budista hay muchos rituales y prácticas complejas para este fin de año. Sin embargo, también podemos poner en práctica un método sencillo”, dice Eduardo.

Instrucciones:

Coloca una fotografía que represente para ti la sabiduría o lo trascendente. Puede ser la foto de nuestro universo o una representación religiosa o de un Buda. También coloca una fotografía reciente tuya y/o de tus seres queridos. Coloca una vela y un vaso de agua pura. De manera adicional puedes colocar un plato de frutas, galletas etc. de la mejor calidad. Una vez reunidos los materiales y colocados en un lugar limpio y agradable en tu casa, ahora estas listo para realizar esta práctica que involucra lo siguiente: agradecimiento, reconocimiento, reproche, aspiración y despedida del año.

Ya sea en una hoja de papel o incluso en nuestro teléfono inteligente, podemos escribir al menos siete cosas por las que debemos de estar agradecidos en este año. Por ejemplo, la vida, la salud, las oportunidades que hemos recibido en este periodo por concluir.

En la misma hoja ahora nos enfocamos en el segundo aspecto: El Reconocimiento. Escribe ahora al menos siete cualidades que tienes, los logros y los aciertos que has tenido durante el año que está por concluir. Siempre es importante recordar cosas positivas y los frutos alcanzados mediante el esfuerzo.

El tercer aspecto: El Reproche. Este no significa crítica, sino que representa una forma de aceptar que todavía no logramos nuestros objetivos porque hemos tenido dificultades ya sea de salud, conflictos con otros o con nosotros mismos. No se trata de juzgar, simplemente de reconocer las limitantes que hemos tenido durante el año. Ahora escribe al menos siete cosas que reprochas y deseas cambiar hacia lo positivo.

El cuarto aspecto: Aspiración. ¿Qué significa aspirar en este contexto? No significa meramente formular deseos. En tu hoja describe escenarios positivos para ti, tus seres queridos, para el planeta. Trata de ser específico. Por ejemplo: “mi aspiración para el siguiente año es comenzar a meditar o a hacer yoga”. Puedes enfocarte también en aspectos de salud o de vínculos humanos o incluso de prosperidad.

Finalmente despedir el año aceptando que hay que dejar ir y soltar aquello que ha cambiado o hemos perdido. Saber decir adiós es un acto de madurez y de amor. Este nos permitirá el crecimiento. Ahora escribe tu despedida del año, dile adiós a este año que concluye, con tus palabras describe que estas soltando el pasado para traer cosas nuevas y positivas.

¿Qué características de las culturas el Himalaya puedo adoptar para tener un mejor año?

“Sin duda ser una persona ecológica y amable. Dejar de juzgar a los demás y entender que cada uno estamos en proceso de aprendizaje. El plantearnos hacer algo positivo por los demás así no les conozcamos”.

“El gran meditador Milarepa planteaba hace casi 900 años en el Tíbet que hay que respetar a todos los seres sensibles porque todos son nuestra familia”.

Un poco sobre Eduardo:

Es especialista en las culturas del Himalaya. Cuenta con un posgrado por parte de El Colegio de México con especialidad en China. Es traductor de la lengua tibetana, nepalesa, china y particularmente de textos relevantes al Budismo y al Tíbet. Desde hacer más de 20 años traduce a eminentes Maestros Budistas del Tibetano de todas las Escuelas y Linajes de Práctica.