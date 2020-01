6 razones por las que deberías comenzar a tejer

¿Tus amigas te dicen que es un hobby de viejita? No podrían estar más alejadas de la realidad. Yo empecé a tejer hace algunos años y los beneficios de salud son impresionantes, en especial si otro tipo de actividades que te quitan el estrés y la ansiedad te cuestan trabajo. ¡Estas son las razones por las que deberías comenzar a tejer YA!

Por: Emma Colosia

La verdad es que yo soy una persona súper ansiosa y aprehensiva. Me la vivo con la espalda contracturada y no sabía qué hacer para desestresarme un poco. Intenté con ejercicio y meditación, pero muchas veces mi mente simplemente no dejaba de pensar y no me podía concentrar en relajarme.

Por suerte comencé a tejer (tiene un efecto en el cerebro parecido a la meditación) y este fue el fin de mis problemas.

Por si no lo sabías, tejer tiene muchísimos beneficios para tu salud, en especial bajar la ansiedad que en este mundo en el que vamos a mil por hora es muy necesario.

Algunos de los beneficios son:

Nivela/baja la presión arterial

Reduce depresión y ansiedad

Elimina el dolor crónico

Te hace sentir mejor en general

Reduce el sentimiento de soledad

¿Increíble no?

Ansiedad

Nos enfocaremos en la ansiedad. Estudios recientes comprueban que tejer tiene un efecto visible en calmar la ansiedad y eliminar el estrés. Además, según una encuesta internacional, tejer tiene una conexión muy fuerte con sentimientos de calma y felicidad. Es por eso que doctores recomiendan la actividad para personas aprehensivas (como yo) y que tienen pensamientos obsesivos.

¿Ya te animas a intentarlo?