Lo que debes saber si le pediste a Santa una rinoplastia o dos -tres- copas más de boobies

¿Sabías que las chicas de entre 20 y 30 años son las que quieren la nariz o boobs de una celeb? Tú no caigas en esa estadística sobre la rinoplastia y los implantes mamarios

Ya te cansaste de que la gente te diga que tu nariz “te da una gran personalidad” (pero nunca estuviste a gusto con ella) o de sentirte como tabla de surf cuando vas a la playa, por lo que por fin has decidido pedirle a Santa o darte como regalo de Navidad una rinoplastia o un aumento de mamas. Como lo más importante es sentirte cómoda con tu cuerpo, que te valga si te tachan de superficial, los cambios que ayudan a fortalecer tu autoestima siempre serán bienvenidos.

También lee: ¿Bichectomía? Un cirujano plástico aclara los mitos de este procedimiento

“El 40% de mis pacientes pide una rinoplastia, mientras que el 30% un aumento de mamas” – Doctor Raúl López Infante y Saldaña, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva

Por DAFNE RUIZ

También lee: Todo lo que necesitas saber antes de hacerte cirugía o rellenos

Lo crucial a considerar para tu rinoplastia e implantes mamarios

Lo más importante es que se trata de tu salud, por ello el primer consejo es no ponerte en manos de cualquiera. Si no cuentas con los medios necesarios o tu familia te puso un tope (una cifra límite), no vale la pena arriesgarse. El doctor Raúl López Infante y Saldaña recomienda que te asegures de que “el médico con el que acudas esté certificado con una cédula de especialidad y otra de subespecialidad, además de que forme parte de la Asociación de Cirugía Plástica y del Consejo”.

También lee: Así era Ester Expósito antes de ser famosa (y de sus cirugías)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raul Lopez Infante y Saldaña (@raul_lopezinfanteysaldana)

Con eso ya llevas la primera parte cubierta. López Infante y Saldaña señala también que “si no se realiza el procedimiento en un hospital, por lo menos que sea en una clínica con la infraestructura adecuada”. O sea, nada de que te van a operar en el consultorio para reducir los costos. No. Recuerda que se trata de tu vida y que estás haciendo una inversión. El objetivo es conseguir un resultado que te deje satisfecha, muy contenta, no meterte en un problema que después pagarías más caro.

Le tienes que pedir a tu doctor que te enseñe sus casos de éxito. Todos los médicos llevan un registro de ellos, pues al final se trata de su portafolio de trabajo. Durante esta muestra, te explicará “los antes y después” con detalles, haciendo énfasis en lo que hizo y cómo lo hizo. Esto va de la mano con otro punto que no puedes pasar por alto, la post-intervención quirúrgica. Por ejemplo, el doctor Raúl ha desarrollado su técnica de rápida recuperación a pacientes que se someten a una rino.

Te puede interesar: Test: ¿eres candidata para hacerte una rinoplastia?

Derribando el mito de la rino

Nadie con un tabique desviado sabe lo que es de verdad respirar. Si ese es tu caso, el sentido común junto con la mala reputación de ciertos cirujanos estéticos, nos lleva a pensar que el otorrino es el indicado para llevar a cabo ambos arreglos. ERROR. Hoy en día es mucho más común que sea un plástico calificado el que te deje una nariz en armonía con tu rostro y por supuesto, funcional.

Por último, te tienes que sentir cómoda, en confianza con tu médico. “Si no hay ‘química’ y empatía entre los cánones de belleza, bye”, señala el doctor López Infante y Saldaña. Es importante que ambos estén en el mismo canal. No importa que haya operado a Kim Kardashian, que todo mundo te lo haya recomendado o que sea el más top en su ramo, es como forzar una relación que terminará en desastre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raul Lopez Infante y Saldaña (@raul_lopezinfanteysaldana)

Sobre las boobies

Tip para escoger/conseguir el tamaño ideal: Es el punto medio entre el que tú desees y el que te proponga tu doc. En cuanto al tipo, los implantes en forma de gota son la opción para quienes buscan un aspecto extremo. Como seguramente ya dominas, los más populares son los de gel de silicona, mientras que los rellenos de solución salina se han ido quedando atrás. Sin embargo, una tercera alternativa -que no aplica para todas- es la lipotransferencia o lipofilling, pues ofrece la máxima apariencia natural.

Por