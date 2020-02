Brasil confirma caso de coronavirus, el primero en América Latina

El gobierno brasileño confirmó este miércoles el diagnóstico de coronavirus de un residente de Sao Paulo, que se convirtió en el primer caso de esta epidemia en América Latina.

El paciente, un brasileño de 61 años, había regresado el 21 de febrero de la región de Lombardía, norte de Italia, donde se ha registrado la mayoría de los casos de infección en este país europeo, indicó el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, en una conferencia de prensa en Brasilia.

El diagnóstico inicial «fue confirmado», dijo Mandetta, quien detalló que el individuo no presentaba «ningún síntoma ni cuadro febril» al llegar a Brasil el viernes pasado.

«Siguió así el sábado y el domingo participó en una reunión familiar», pero el lunes se dirigió a una unidad médica, a causa de malestares, agregó Mandetta.

El caso se registró en Sao Paulo, la capital económica de América Latina, de 12,2 millones de habitantes, en plenas fiestas de carnaval, que dan lugar a enormes concentraciones callejeras.

Mandetta explicó que se está identificando a las personas que mantuvieron un contacto esporádico con el paciente, así como a unos 30 familiares y contactos más próximos, para tomar medidas de prevención.

El secretario de Salud de Sao Paulo, José Henrique Germann Ferreira, informó que el paciente «se encuentra bien» y en aislamiento domiciliario. Otros 20 casos están bajo investigación en Brasil, con una población de 210 millones de habitantes, precisó el Ministerio.

La epidemia ha provocado ya la muerte de 2.700 personas en China, donde hay además 78.000 infectados. Fuera del país asiático, hay tres docenas de países con casos confirmados y se han registrado unas 40 muertes debido a la epidemia.

– «Otra gripe» –

El gobierno instó a evitar el pánico, limitándose a pedir a la población «evitar aglomeraciones innecesarias», pero descartó medidas de aislamiento en Brasil.

Mandetta explicó que no se decretará un cierre de fronteras y que las medidas previas para todos los viajeros no son productivas. «La regla continúa siendo que si tiene síntomas, no viaje, y si viajó informe a las autoridades al llegar», dijo.

«No existen fronteras, es otra gripe que la humanidad tendrá que enfrentar», comentó el ministro, quien destacó que la tasa de mortalidad es inferior a 3% de los casos confirmados.

Brasil tiene frontera con todos los países de Sudamérica, exceptuando Chile y Ecuador.

El aeropuerto internacional de Guarulhos, en la gran Sao Paulo, vivía escenas de tranquilidad la mañana de este miércoles. Algunos empleados usaban máscaras, en tanto que no era visible ningún operativo especial en este terminal, el principal del país, constató la AFP.

El ministro dijo que el nuevo coronavirus podría tener un comportamiento diferente en el verano austral al de los países del hemisferio norte, en plena estación invernal, por los que se ha propagado hasta ahora.

Indicó que el gobierno había lanzado «una licitación para alquilar más lechos de hospital en caso de necesidad».

– Impacto económico –

La crisis sanitaria tuvo un fuerte impacto en la economía global y ne los mercados financieros.

En el caso de Brasil, la epidemia empezó a afectar a la industria de productos electrónicos en Brasil, altamente dependiente de la compra de insumos del país asiático.

Un 57% de las empresas del sector ha enfrentado problemas para recibir materiales provenientes de China, el mayor socio comercial de Brasil, según una encuesta divulgada el viernes pasado por la Asociación Brasileña de las Industrias Eléctrica y Electrónica (Abinee).