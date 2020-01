¿Recuerdas el reloj baby G que tenías de pequeña? ¡Lanzan versión para adultos!

View this post on Instagram

シンプルかつ高級感あるデザインが人気のG-MS「ジーミズ」。品のある色使いとエッジの効いたスタッズデザインが大人の女性を演出♡ . Model: MSG-C100G-1AJF(black) ¥22,000+tax MSG-C100G-7AJF(white) ¥22,000+tax ※画像をタップすると購入できます。 . #BABY_G #babyg_jp #GSHOCK #G_SHOCK #watch #腕時計 #CASIO #fashionista #instafashionista #カジュアルコーディネート #腕時計好き #腕時計コーデ #大人コーデ #大人コーディネート #腕時計が好き #大人可愛い #アクティブ女子 #おしゃれ女子 #MSG #MSGC100 #MSGC100G