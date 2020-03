Posponen indefinidamente el MET Gala 2020

Después de que hubo informes la semana pasada de que la MET Gala 2020 continuaría según lo planeado a pesar de las preocupaciones sobre la pandemia del coronavirus (COVID-19), la fiesta de moda organizada por el Costume Institute at the Metropolitan Museum of Art cada año ha sido pospuesta indefinidamente. Según Vogue, hoy se envió un correo electrónico interno a los empleados del MET anunciando que el museo “permanecerá cerrado hasta el sábado 4 de abril”.

Met gala now postponed — Vanessa Friedman (@VVFriedman) March 16, 2020

Un portavoz también agregó que debido a que los Centros para el Control de Enfermedades desaconsejaron reuniones de 50 personas o más durante las próximas ocho semanas, “todos los programas y eventos hasta el 15 de mayo serán cancelados o pospuestos”. Esto incluye la Gala, que originalmente iba a tener lugar el 4 de mayo. Muchos otros eventos importantes como Coachella, Stagecoach y SXSW han sido cancelados o pospuestos por precaución, y ahora, la MET Gala es la última en unirse a la creciente lista.

Recuerden que el tema del año pasado fue CAMP: Notas sobre la moda, que nos dio los cambios icónicos de vestuario de Lady Gaga en la alfombra roja. Y el año anterior a ese fue Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Este año el tema elegido fue Tiempo, moda y duración. Pero a partir de ahora, no se ha anunciado en qué fecha se llevará a cabo.