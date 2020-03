Platicamos sobre joyería y estilo con Vico Volkova

View this post on Instagram

Blazers, algo que nunca me imaginé usando porque siempre he sido un poco insegura del tamaño de mi espalda y hombros, según yo me hacen ver masculina. ¿Pero qué tiene de malo usar algo que se considera masculino?¿Me hace menos mujer? No. Posiblemente todo está en mi cabeza, así que mi solución es solo apagar esos pensamientos que no son la realidad y disfrutar de mi día porque me lo merezco 🖤