Lana Del Rey compró su vestido de los Grammys en un centro comercial

“Lo compré en el centro comercial. Lo vi y me encantó”, confesó.

El look definitivamente era vintage, un estilo clásico que se ha vuelto icónico de Lana.

Le agregó unos tacones plateados y un delineado de ojos súper atrevido.

LANA BOUGHT THIS AT THE MALL BYE pic.twitter.com/5zIyxNQQx9

— edgar (@ivorycricket) January 27, 2020