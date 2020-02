La capa de Natalie Portman en los Óscares tenían un detalle que tal vez te perdiste

Se trató de un total look Dior que nos dejó sin aliento:

Y mientras todos estábamos esperando a que la actriz se quitara dramáticamente la capa, tenía un detalle que tal vez pasó desapercibido. A lo largo de los bordes, tenía morados los nombres de las directoras de cine MUJERES que no fueron nominadas.

Natalie in Dior with the names of women directors embroidered on her cape #Oscars pic.twitter.com/e30sNRT6LA

— Andrea Mandell (@AndreaMandell) February 10, 2020