5 básicos para asistir a la marcha LGBT+ en la CDMX

La fiesta del PRIDE en la CDMX es cada junio y atrae a millones de personas a las calles de la capital mexicana para celebrar la diversidad de la comunidad LGBT+ de la ciudad. Este año se celebrará el próximo 24 de junio y aquí te dejamos algunas recomendaciones:

Llega temprano. La marcha del orgullo LGBT+ atrae a una gran cantidad de personas, por lo que es recomendable llegar temprano para encontrar un buen lugar desde donde disfrutar del evento. Hidrátate y protégete del sol. La marcha del orgullo LGBT se lleva a cabo durante el día y bajo el sol, asegúrate de llevar contigo agua y protección solar. Respeta las normas y la diversidad. La marcha es un espacio inclusivo y diverso. Respeta a todas las personas y sus identidades. Disfruta y celebra. El Pride es un momento de alegría y celebración. Únete al espíritu festivo y aprovecha la oportunidad para mostrar tu apoyo a la comunidad LGBT+ Viste de manera adecuada. El orgullo LGBT es un momento de celebración y expresión personal. Puedes usar colores vibrantes, banderas y prendas que muestren tu apoyo a la comunidad LGB+. Considera llevar ropa y calzado cómodos, ya que estarás caminando durante el evento.

Y como extra te damos otro tip para ese fin de semana de fiesta y celebración te veas mega cool y la pases increíble.

Para esta ready y lo más guapa y guapo posible, Liverpool tiene a la venta la colección PRIDE IN WHO I AM de American Eagle, con prendas increibles para armar un outfit 10/10 y asistir al Pride.

Las prendas de esta colección, que amamos, está llena de los colores del arcoíris con toques tie-dye, en shirts , shorts y underwear. Además de los cómodos y atemporales denim shorts, que son un must para este evento.

Esta colección la encuentras en todas las tiendas Liverpool y por supuesto también las puedes comprar a través de su página de internet. Vivir en libertad, experimentar el amor en todas sus formas y mostrar el orgullo de ser quienes queremos ser es maravilloso. Transportar esa sensación a nuestros outfits es algo que American Eagle hace realidad con PRIDE IN WHO I AM, además de reafirmar su compromiso con visibilizar y apoyar a dicha comunidad. Esto lo logrará también de la mano con Inspira Cambio A.C., una organización mexicana sin fines de lucro dedicada a difundir y promover la salud sexual, y a derribar los estigmas que existen alrededor de la diversidad y la salud.

Te invitamos a que deslices a la derecha y conozcas algunas prendas de esta colección que seguramente serán tus favoritas para asistir al PRIDE. Recuerda que cualquiera de ellas las puedes encontrar en Liverpool.