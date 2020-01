Propósitos 2020: alcanza tu libertad financiera

Comienza el 2020 con la cartera llena y consigue todo lo que deseas durante los primeros meses del año. Estos son los propósitos que debes hacer y cumplir.

El inicio de una nueva vuelta al sol puede ser estresante, difícil, pero jamás imposible. Por ejemplo, un propósito muy común entre las mujeres es mejorar sus finanzas, pues la ‘cuesta de enero’, como la conocían tus papás, puede ser dura sin dinero en tu cuenta.

¿Piensas gastar mucho este fin de año? No te preocupes por nada, porque estás a tiempo para planear tus finanzas como una profesional de Wall Street y superar cualquier obstáculo. Por eso, preparamos para ti los Propósitos 2020 que debes hacer y cumplir; no son difíciles y te darán mucha felicidad. Toma nota:

Por favor, toma una hora de tu agenda y ¡HAZ UN PRESUPUESTO!

Este es uno de los propósitos más importantes, pero estresantes, que tienes que hacer. Calcular tus gastos fijos y los variables te abre los ojos y puedes identificar algunos que no tienes en el radar. Así tendrás una visión clara de lo que puedes ahorrar en los primeros días del año.

Por ejemplo, en lugar de pagar de contado la mensualidad del gimnasio, la colegiatura de tu maestría o el seguro de tu auto, paga a meses sin intereses; mientras organices tus finanzas mensuales, no habrá problemas de atrasos. Además, es mucho mejor hacer pequeños gastos que desembolsar grandes cantidades de dinero de una sola vez.

Crea una ‘caja chica’ y administra

Si controlas los ‘gastos hormiga’, controlas el mundo. Las fugas de tu capital están a la orden del día y son casi imperceptibles. Por ejemplo, si sumas todas las tazas de café que tomas en un mes, te darás cuenta que podrías pagar la mensualidad del auto eléctrico que tanto quieres. ¡Haz la cuenta! De esta caja chica sólo saldrán gastos necesarios y no más.

Es momento de hacer una ¡VENTA DE GARAGE!

Si ya no piensas usar la caminadora que compraste el año pasado, es momento para venderla. También puedes deshacerte de ropa que no necesitas o ya no te gusta. Todo ese dinero deberás depositarlo en tu cuenta de cheques BBVA y guardarlo para tiempos difíciles…¡en el extranjero! Obvio.

¡Dinero extra!

Enfócate en tener una fuente de ingresos adicional. Puedes comenzar a dar clases en tu tiempo libre, así no gastas en ociosidades y ganas dinero que irá directamente a tu cuenta bancaria. También puedes emprender un negocio de fines de semana con la ayuda de un crédito personal y ser la emprendedora de la familia.

¡UNA TDC ES TU AMIGA!

La fuerza estará de tu lado, si la sabes usar con sabiduría. La regla es fácil: una TDC no es una extensión de tus ingresos y sólo debes cuidar que los gastos que realices con ella no sobrepasen tu presupuesto, ese que hiciste en el punto número uno de esta nota.

Es tu deber conocer las tasas de interés y saber cómo funcionan; además de aprovechar las promociones a meses sin intereses y los programas de recompensa que te bonifican y premian con descuentos o puntos que puedes aprovechar para comprar más cosas.