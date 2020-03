Hábitos de descanso que comparten mujeres exitosas

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, demostró que hay ciertas diferencias entre hábitos de sueño largo interrumpido a uno corto pero profundo. De acuerdo a Patrick Finan, cabeza y guía en este estudio, señala que “Cuando tu sueño es interrumpido durante toda la noche, no tienes la oportunidad de avanzar a través de las etapas del sueño para obtener la sensación de restauración”

Durante el estudio y tras analizar los resultados de las personas estudiadas, se concluyó que si no puedes tener las 8 horas de descanso que necesitas, está bien tomar una pequeña siesta, así como tener en cuenta que dormir es tan importante como una buena alimentación y la actividad física.

Bella Hadid

Una de las modelos más reconocidas del mundo de la moda, reveló uno de sus secretos para relajarse antes de dormir:

“Antes de ir a la cama, me encanta escuchar música de meditación. Me ayuda a desconectarme de lo que me rodea y a dormir con mayor facilidad.”

Además, acto seguido a despertarse, durante media hora se aleja del celular para que su cerebro empiece el día con un buen funcionamiento. De hecho investigaciones han demostrado que una desintoxicación digital nos hace más felices.

Michelle Obama

Una de las mujeres más reconocidas en el mundo y no solo por ser la esposa del ex-presidente de Estado Unidos Barak Obama, lleva una vida activa ya que se levanta a las 4:30 de la mañana, su secreto es ir a dormirse temprano. Cuenta ella, que en ocasiones va a la cama antes que sus hijas, además de llevar una correcta alimentación procura hacer constantemente ejercicio.

Jennifer Aniston

Conocida por su gran belleza y papel en una de la series que han marcado época, Jennifer ama hacer un poco de yoga antes de dormir con movimientos que le ayudan a relajar sus músculos después de un dia agitado, así como Bella también es fan del detox tecnológico, ella cree que una de las claves que más le han ayudado a tener un buen descanso, ha sido apagar todos los aparatos móviles como el celular, laptop y tablet.

Gwyneth Paltrow

En su libro Goop: Clean Beauty, explica:

“Dormir juega un papel poderoso a la hora de determinar… los niveles de energía, que deberían ser tu prioridad. El estilo que yo sigo no solo se basa en el clean eating, también es importante el clean sleeping: al menos de 7 a 8 horas, con descanso de calidad”

Asimismo ella evita snacks nocturnos para que su cuerpo sólo se concentre en dormir.

Katy Perry

La cantante querida por muchos, tiene una gran creencia en el poder del sueño y un buen descanso.

“Muchas personas dicen que no pueden dormir, lo cierto es que no saben cómo hacerlo”

En ocasiones, la intérprete de “California girls”, dice sentirse ansiosa por permitirse descansar y dormir, a lo que una experta le comentó que es común en las personas ese sentimiento por dos razones; la falta de transición al sueño, es decir, que uno cree que debe dormirse en cuanto se acuesta y la segunda por la adicción a los celulares.

Todas las celebs tienen en común la actitud de dejar a un lado todo tipo de gadgets para preparar al cuerpo y la mente a un mejor descanso. De la misma forma es crucial el lugar donde reposas, los colchones son key en la vida diaria, trata de hacer buenas elecciones y ten en cuenta lo que te ofrecen, permítete un buen sueño.