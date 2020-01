Empieza el año con el pie derecho y prepara tu casa para que sea una fuente de energía donde recargues las pilas para ir por lo que quieres y te has propuesto. Te damos una guía para llenar tus espacios de buena vibra.

Luz, plantas o flores que aromatizan y limpian el ambiente gracias a que son generadoras de oxígeno; detalles relajantes que, después de una jornada de peso, te hacen entrar en paz, además de otros tips más que convierten tu hogar en un lugar de armonía al cual deseas llegar al final del día, pero del que también sales decidida a conquistar el mundo cada mañana. No siempre es fácil saber qué usar para lograr este propósito, tal vez porque supones que debes colocar adornos, como el típico gato chino con su puño cerrado y cosas por el estilo… ¡definitivamente no van contigo! La buena noticia es que no es así y puedes aplicar principios de decoración para salir de casa en modo energetic power siguiendo estas propuestas:

1. Plantas que limpian

Este descubrimiento se lo debemos a la agencia espacial NASA, la cual compartió un listado de plantas que puedes usar en espacios cerrados, ayudan a limpiar el ambiente de sustancias contaminantes y generan oxígeno. Te damos algunas opciones: palmera de bambú, cuna de Moisés, potus, sansevieria y árbol de caucho. Son de muy fácil cuidado y muy decorativos.

2. Velas aromáticas

Hacen más de lo que te imaginas, pues la amoratareis puede relajarte y mejorar tu estado de ánimo, incluso crear ambientes ideales para cada momento: si tienes planteado un sexy encuentro con tu cruz, el aroma a vainilla será el mejor; usa la lavanda para relajarte y prepararte para dormir, y los cítricos si lo que necesitas es elevar tu energía.

3. Fuente de agua

Puedes tener pequeños adornos de este tipo en casa, que no solo son decorativos, pues escuchar el sonido del agua te llevará a un estado de paz, aún en los momentos más intensos, todo un must have.

4. Ilumina

Un espacio lleno de luz se traduce en un lugar con vida y vibra elevada, asegúrate de aprovechar la luz natural, abriendo las ventanas y al recoger las persianas o cortinas durante el día. También usa lámparas en lugar de la iluminación directa, ya que no solo alumbran mejor los espacios, sino que le dan un toque de calidez e intimidad.

5. Espejos

Ponlos frente a una vista agradable, hará que tu casa se vea espaciosa y, según el Feng Shui, alejan las malas vibras, las envidias y llaman a la abundancia, la salud y la felicidad. Evita los espejos rotos, son de mala fortuna.

6. Flores naturales

Aunque cumplen un tanto con la misma función que las plantas en casa, también añaden uno que otro plus que agradecerás porque mejoran tu estado de ánimo, absorben el dióxido de carbono y el polvo, sus aromas hacen de tu hogar un sitio agradable y, para el Feng Shui, son elementos naturales que suavizan energías de tu alrededor.

7. Colores claros

Siempre darán la sensación de un mayor espacio, de pulcritud y harán sencilla tu tarea de decorar, también son niveladores de energía; así que mientras más dominen estos tonos en tu casa, será mejor para ti y tu ambiente.

Energía pura

Y si sientes que te faltan detalles, el Feng Shui es tu guía para no fallar:

En la cocina ten siempre alimentos sanos y naturales como frutas y verduras en buenas condiciones. Limpia con frecuencia el refrigerador y la despensa para evitar tener productos caduca- dos, ya que afectan la energía.

Un espacio mientras más despejado está es mejor, porque abre paso a que cosas nuevas lleguen para ti; deshazte de todo aquello que no usas, se trata de apostar por una deco minimalista.

Si tienes comedor utilízalo, la razón es muy sencilla: invitas a la armonía y a las buenas relaciones a entrar a tu hogar. Cuando no lo uses coloca en el centro de la mesa un cesto con frutas y coloca de preferencia las de formas redondas, por ejemplo, manzanas,naranjas,melón o toronjas, ya que son sinónimo de abundancia y prosperidad.

De toda tu casa es tu habitación el rincón más importante por ser el lugar que te representa y donde te construyes, por eso debe ser el más atractivo, cómodo, iluminado y libre de cosas innecesarias. Haz de ella tu paraíso privado.

Las tuberías y desagües son importantes,asegúrate de que siempre estén en perfectas condiciones, libres de fugas y que el agua no se quede estancada. Estos detalles –de acuerdo con la antigua filosofía china– pueden ser los responsables de que se te escape el dinero y no llegue a ti como debiera ser.