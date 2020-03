10 series para maratonear durante la cuarentena

Les preguntamos a través de redes sociales qué serie nos recomendaban para maratonear durante la cuarentena y no morir de aburrimiento e hicimos una lista de las más populares. Prende tu tele, saca unos snacks y píntate las uñas disfrutando de las mejores historias.

Élite

¡Veamos a Danna Paola en acción! Una de las series más populares del momento, sigue la historia de un grupo de jóvenes que van a la misma preparatoria en España.

Disponible a través de: Netflix

Grey’s Anatomy

Nunca podremos ver Grey’s Anatomy suficientes veces. La historia de Meredith Grey, una doctora y cirujana es de nuestras favoritas. ¿Eres team McDreamy o McSteamy?

Disponible a través de: Netflix

This Is Us

¿Tienes ganas de echarte una buena lloradita? Te recomendamos This is Us, una serie que sigue la historia de tres hermanos gemelos y sus padres. Puntos si no te enamoras de Jack Pearson.

VER: Hannah Zeile nos habla sobre interpretar a Kate Pearson en “This Is Us”

Disponible a través de: Amazon Video y FoxApp

Mindhunter

Para las amantes de los crímenes y los asesinos seriales, llega Mindhunter. La serie sigue la historia de agentes del FBI que se convierten en perfiladores criminales. ¡No podrás dormir de lo buena que está!

Disponible a través de: Netflix

Outlander

Por si te laten las series históricas, esta serie de drama sigue a una enfermera de la segunda guerra mundial que se teletransporta a 1743.

Disponible en: Starz

Please Like Me

Otra serie por si tienes ganas de llorar a moco tendido. Tiene personajes imperfectos, egoístas, buenos amigos, buenos hijos, gente real. No es un chick flick.

Disponible a través de: Netflix

Gilmore Girls

La serie perfecta para ver con tu mamá o a través de videoconferencia con tus amigas. Sigue la historia de la madre soltera Lorelei Gilmore y su hija Rory. Además explora temas de romance, educación, decepción, amistad y ambición.

Disponible a través de: Netflix

Friends

We were on a break! ¿Sabías que Friends baja la ansiedad? Así que si de repente te sientes inquieta, un par de capítulos de nuestro grupo de amigos favorito podría ser la solución.

Disponible a través de: Netflix

Desenfrenadas

Cuatro jóvenes emprenden un viaje que cambiará por completo su destino y, al mismo tiempo, las ayudará a conocerse a sí mismas.

Disponible a través de: Netflix

Sex Education

Dividida en dos temporadas trata de la sexualidad, el género, la amistad, el feminismo, el autodescubrimiento y las cosas por las que pasamos como adolescentes y que no nos atrevimos a preguntar, como la masturbación, el vaginismo, etc.

Disponible a través de: Netflix