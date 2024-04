¿Quién es Nerea Martí y por qué se convertirá en tu mayor inspiración? Continúa leyendo...

Si no habías escuchado hablar de la F1 Academy todavía, permíteme que te cuente de que se trata. Es una competencia de automovilismo de velocidad femenina, fundada por la Federación Internacional de Automovilismo. Sí, muy similar a la Fórmula 1. Una de las corredoras que forma parte de esta serie es la española Nerea Marti, quien además ahora es una de las cinco embajadoras de la más reciente campaña de eyewear de Tommy Hilfiger y con quien tuve oportunidad de platicar recientemente, durante el evento del lanzamiento de la campaña en Madrid.

Nerea Martí y cómo es el mundo de la F1 Academy

¿Cómo surgió tu interés por las carreras automovilísticas?

Realmente no empezó a una edad tan chica. Probé los go-karts a los nueve años, cuando la mayoría de los corredores ya están compitiendo para los cinco o seis años, yo comencé a hacerlo a los 13. Mi papá siempre me compartió su pasión por las carreras y eso me inspiró a convertirme en profesional.

¿A qué corredores admirabas de chica?

Siempre he tratado de aprender de cada corredor que he visto en la tele o contra quien he competido. Siempre puedes ver cosas que los otros hacen mejor, así que terminas admirando habilidades específicas de muchos diferentes, pero mi ídolo de la infancia siempre fue Ayrton Senna.

Cortesía

¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado como mujer en el mundo de las carreras y específicamente en F1?

Tradicionalmente, este era un deporte masculino, así que era casi imposible para las corredoras mujeres poder tener una carrera en motorsport, pero gracias a la F1 Academy y a las marcas que la están apoyando, como Tommy Hilfiger, las mujeres ahora tenemos oportunidades y tenemos que tomarlas. Realmente creo que es cuestión de tiempo para que una corredora llegue a la Fórmula 1.

¿Cómo ves el futuro de la F1 Academy?

El cielo es el límite. Marcas como Tommy Hilfiger apoyándola puede acelerar el empoderamiento de jóvenes corredoras y seguir rompiendo barreras que hace no tanto parecían imposibles.

El motorsport era tradicionalmente dominado por hombres, pero eso está cambiando. Para mi es muy especial ser parte del proceso y estar en un escenario mundial, compartiendo circuitos con la Fórmula 1 en lugares como Arabia Saudita, Miami, Abu Dhabi o España es muy emocionante.

La temporada pasada fue mi debut en la F1 Academy y logré terminar en cuarto lugar. Esta temporada la inicié con un podio, así que estoy realmente emocionada de ver lo que podemos lograr con los colores de Tommy para el final del año.

¿Qué consejo le darías a mujeres jóvenes que quieran comenzar una carrera en el mundo de la F1?

Que sientan – y sepan – que este también es su mundo y no es un deporte de hombres. El cielo es su límite y tienen que luchar por su pasión. Sé muy bien lo difícil que es, pero también lo gratificante.

¿Cómo es tu relación con el resto de las corredoras de F1 Academy?

¡Es muy buena! Al final del día somos rivales y tenemos que competir unas con otras por los mismos objetivos, pero eso no significa que no podamos ser amigas fuera de la pista y definitivamente hay mucho respeto entre nosotras.

¿Cuál es el siguiente objetivo que te gustaría lograr?

Mi enfoque va carrera por carrera, veré que resultados logré al final de la temporada y eso marcará que tan grandes sean los siguientes pasos, pero siempre he trabajado hacia ser una corredora de Fórmula 1 y, claro, ese es el máximo objetivo.

¿Qué pasa por tu mente durante una carrera?

Muchas cosas. Como corredora te tienes que enfocar en mucho al mismo tiempo. No solamente saber dónde frenar y saber en qué marcha debe estar el coche en todo momento, pero también manejar el uso de las llantas, la distancia a tus rivales, tienes que hablar con tus ingenieros por el radio, considerar que es lo mejor a largo plazo para el campeonato o a corto plazo para cada carrera… es una locura debajo del visor, pero realmente lo disfruto.

¿Cómo manejas la presión que viene con competir?

Competir a nivel internacional y profesional siempre viene con presión, pero viví eso desde niña, así que encontré maneras de canalizarla en motivación, al grado que hasta me empieza a gustar. Mientras mayor presión tengo, más motivada me siento a lograr mis objetivos.

¿Cómo comenzó la colaboración con Tommy Hilfiger y cómo es tu relación con la moda?

Siempre he amado y disfrutado la moda como una forma de expresarme y no puedo pensar en una mejor manera de hacerlo que mezclarla con el mundo del deporte. Define quién soy y puedo mostrarlo durante los fines de semana de carreras.

Tommy tiene una larga historia de innovación en el mundo de las carreras y de l Fórmula 1, no está sólo apoyándome a mi y a la F1 Academy como plataforma para a conductoras, pero también ha creado colecciones con íconos del deporte como Lewis Hamilton. Así que fue una conexión muy rápida y natural y es fantástico estar utilizando los colores de Tommy en mi coche, casco y traje, alrededor del mundo. Significa mucho para mí llevar los colores de Tommy este año, pero no sólo me refiero al icónico rojo, blanco y azul en sí, sino a los valores de la marca.