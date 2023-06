La saxofonista María Elena Ríos señala a Tenoch Huerta como un “depredador sexual”

María Elena Ríos protagoniza un nuevo caso, esta vez, relacionado con Poder Prieto y Tenoch Huerta

A través de Twitter, la saxofonista, María Elena Ríos, denunció que el podcast El feisbuk de la Malinche compartió sin su consentimiento un capítulo en el que ella tuvo participación; salió a la luz sin previo aviso.

“Oye MARCA de @poderprieto_mx NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis. ¿No aprenden verdad?”, escribió la activista en el polémico tuit. Ríos aprovechó su mensaje para arremeter contra Tenoch Huerta.

“Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de @TenochHuerta, explotadores”, añadió.

Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM.



No ando jugando @LaMZapata https://t.co/3wf1ofyFx1 — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 10, 2023

Además, en su Instagram expuso a Poder Prieto por sus “incongruencias” y “violencia": “Vaquetones. Oigan @poderprieto_mx dejen de etiquetarme en su contenido. Estuve en su colectivo y fue un gran error. Yo no hablo con gente incongruente, más ustedes que son ‘antirracistas’ pero internamente son super violentos”.

Elena Ríos señala a Tenoch Huerta como un “depredador” Foto: Instagram

“¿Ya se les olvidó cómo me trataron y echaron montón por defender al carroñero de @tenochhuerta? Ah y @elfeisbuk.delamalinche integrante de poder prieto, no tienen concentimiento de difundir el contenido donde yo participé porque nunca me pagaron ni un peso de lo que quedamos y me hicieron trabajar de a gratis”.

La respuesta de Poder Prieto y el podcast

Tras la denuncia de Elena Ríos, tanto Poder Prieto como @elfeisbuk.delamalinche eliminaron el contenido relacionado con la saxofonista. Por su parte, Láurel Miranda, integrante del colectivo, respondió a las acusaciones de la activista con el siguiente mensaje:

“Imaginen que hoy graban un podcast por el que se les estuvo escribiendo para que compartieran sus datos para el pago y nunca los dieron. Meses después tienes diferencias con una org, que un buen día decide recomendar aquel podcast en el que participaste. Y sales a denunciar por no sé qué a dicha organización. Peor: decirle “depredador” (sin prueba alguna) a una persona que ni vela tiene en el entierro del podcast. En fin”.