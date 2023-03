Cintas que lograron que el público abarrotara las salas de cine, como Avatar: El camino del agua, Elvis, Everything Everywhere All at Once y Top Gun: Maverick, dominaron varias de las nominaciones. Aquí, las producciones y actuaciones que debes ver... ¡haz tus apuestas!

Por Mariana Mijares

Tu guía para la 95.ª edición de los Premios Óscar

¿Cuándo y dónde ver los Premios Óscar 2023?

La noche del Óscar se realizará el 12 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles. El evento será televisado en vivo por ABC y en más de 200 territorios en todo el mun- do; en México suele transmitirse por TNT y TV Azteca.

Las 10 películas nominadas

All Quiet on the Western Front

Se centra en un soldado alemán en el frente oeste durante la Primera Guerra Mundial, donde la euforia inicial de la batalla se convierte en desesperación y miedo mientras los jóvenes luchan por sus vidas.

Avatar: El camino del agua

La secuela de la película más taquillera de la historia que nos lleva a un fantástico entorno bajo el agua.

The Banshees of Inisherin

Se han producido muchísimas historias sobre una amistad, pero esta muestra lo contrario: una ruptura entre dos ami- gos, de cómo uno quiere llegar a las últimas consecuen- cias y el otro no está de acuerdo.

Elvis

El director Baz Luhrmann reimagina los primeros años del Rey del Rock con Tom Hanks como el ambicioso manager que, al mismo tiempo, inició y limitó su carrera.

Los Fabelman

Spielberg revisita su pasado en Arizona en este coming of age sobre un niño que enfrenta el divorcio de sus padres y que, de joven, empieza a crear otras realidades en el cine.

Everything Everywhere All at Once

Una de las propuestas más originales del año, con una edi- ción de locura y que nos recordó que las historias de perso- nas “ordinarias” realmente pueden resultar extraordinarias en otros multiversos.

Tár

Lydia Tár es considerada una de las más grandes composi- toras/directoras vivas y la primera titular de una importante orquesta alemana, pero su trayectoria está lejos de ser intachable, pues ha abusado de su posición y poder.

Top Gun: Maverick

Quizá no se lleve todos los premios a los que fue nominada (un total de seis), aunque sin duda esta favorita del público consolidó a Tom Cruise como rockstar del cielo y de la taquilla, pues acumuló más de 1,400 millones de dólares.

Triangle of Sadness

Divertidísima sátira sobre un grupo de millonarios en un crucero donde todo empieza a salir mal.

Women Talking

Un grupo de mujeres menonitas se reúne para buscar una salida a la violencia de los hombres de su colonia. La ma- yor parte de la trama acontece en una sola noche, en la que se comparten experiencias de violación o violencia física y emocional. La conclusión deriva en tres opciones: no hacer nada, quedarse y pelear... o irse.

Las mejores actuaciones

Las actrices nominadas son Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Cate Blanchett (Tár), Michelle Williams (Los Fabelman) y Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once). Aunque parecería que Cate tiene casi asegurada la victoria por su interpretación como una directora de orquesta, también se ha celebrado mucho la actuación de Yeoh, no- minada por primera ocasión en su carrera; sin embargo, la sorpresa en la terna la dio Risebo- rough, quien por este trabajo ganó en el Rain- dance Film Festival.

Los actores considerados son: Austin Butler (Elvis), Bill Nighy (Living), Brendan Fraser (The Whale), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) y Paul Mescal (Aftersun). Nuestro fav es Fraser por su emotiva interpretación de un hombre de más de 200 kilos, aunque las apuestas se divi- den entre él y Farrell como el hombre que no se resigna a perder a su mejor amigo.

En las actuaciones de reparto nuestras consentidas son Hong Chau por The Whale y Stephanie Hsu por Everything Everywhere All at Once; y en la terna masculina, Bren- dan Gleeson por The Banshees of Inisherin.

Mejor director

Los aspirantes son Todd Field por Tár; Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Everything Everywhere All at Once; Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin; Ruben Östlund con Triangle of Sadness y Steven Spielberg por Los Fabelman, quien es el gran favorito.

Documentales que no debes perderte

Busca estos nominados en plataformas:

• A House Made of Splinters

• All That Breathes

• All the Beauty and the Bloodshed • Fire of Love

• Navalny