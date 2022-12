Medidas de precaución que debes tomar cuando vas a un concierto

Un concierto nos ayuda a crear experiencias inolvidables, ¡aquí te decimos qué hacer para que todo salga perfecto!

Ver a una de tus bandas o artistas favoritas en vivo resulta ser una experiencia inigualable; un recuerdo que guardarás con cariño y relatarás una y otra vez a lo largo de los años. Si estás por asistir a un gran concierto, no pases por alto esta guía y síguela paso a paso para tomar precauciones y evitar cualquier tipo de incidente.

Te recomendamos leer: ¿Te imaginas un concierto en una burbuja gigante? ¡Ya fue una realidad!

Precauciones que debes tomar en un concierto

Planea bien la ida y el regreso

A no ser que vivas en una de las grandes capitales del país, tendrás que recorrer varios kilómetros para llegar a la ciudad donde será el concierto. Asegúrate de organizar bien el viaje, investiga cuáles son las mejores opciones para desplazarte en términos de seguridad y economía. Ten presente que esto también involucra las formas en las que te moverás en la ciudad; ¿sabes usar su transporte público?, ¿pedirás taxi con alguna aplicación?

Elige bien tu ropa

Claro, un concierto es el momento perfecto para usar esos outfits que se guardan para ocasiones especiales; chaquetas de cuero, vestidos, faldas, botas, etc. Sin embargo, ten presente que debes priorizar la comodidad, puede que estés de pie durante horas, que te toque hacer largas filas o que estés rodeado de cientos de personas. Procura también estar preparada para el clima.

Te recomendamos leer: Demi Lovato asegura haber dado un concierto a fantasmas de una casa abandonada

Mantente hidratado

Normalmente está prohibido el ingreso con alimentos a este tipo de eventos, así que un par de horas antes come y bebe lo suficiente para que no pases hambre o sed; ¡pero ten cuidado de no excederte!, de lo contrario, estarás buscando un baño a mitad del concierto, y no será muy sencillo llegar a él.

Es mejor acompañado

Ingresar a una arena o estadio repleto de personas puede ser una situación complicada; existen posibilidades de que suceda algún accidente o evento desafortunado, es por ello que ir con un grupo de amigos o cuando menos alguien más es la mejor opción, así podrán auxiliarse de ser necesario.

El celular es aliado

Además de que será de gran ayuda para sacar fotos y videos, seguramente lo necesitarás para hacer llamadas o solicitar un transporte al final. Asegúrate de tenerlo con la batería cargada, lleva una pila portátil si está en tus posibilidades y no te olvides de recargarle saldo.

Recuerda seguir estos consejos para que vivas una experiencia increíble durante la velada, ¡no permitas que nada arruine el concierto al que vas a asistir!

Te recomendamos leer: La aparatosa caída que sufrió Karol G en pleno concierto