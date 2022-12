Si estás buscando libros para estas vacaciones, ¡aquí te damos varias opciones para que conozcas textos escritos por algunas estrellas de Hollywood!

Además de haber ganado notoriedad en el mundo del espectáculo gracias a su talento en la música o el cine, estos artistas decidieron probar suerte en la literatura y lanzar sus propios libros; ya sea con una novela de ficción exitosa o una autobiografía rodeada de polémica, estos títulos ganaron notoriedad en las librerías de todo el mundo.

Te recomendamos leer: ‘Antes de diciembre’ y otros libros de romance universitario que debes leer

Abuso sexual, adicciones y más: los libros más reveladores escritos por celebridades

Hilary Duff

Establecida como ídolo adolescente, participó en varias producciones de Disney y comedias como Agent Cody Banks y Cheaper by the Dozen. En el 2010 publicó Elixir, el primero de una serie de tres libros para adultos jóvenes, el cual alcanzó el título de Best Seller. Tiene como protagonista a Clea Raymond, talentosa fotoperiodista que viaja por el mundo para descifrar un gran misterio.

Inside Out

La actriz, productora y modelo estadounidense alcanzó el éxito en Hollywood tras aparecer en cintas como Ghost, A Few Good Men y Disclosure. Publicó su autobiografía en el 2019; relata con plena honestidad las dificultades que pasó en su niñez, la problemática relación con su madre y otras vivencias complejas o incluso traumáticas como su lucha contra su adicción a la cocaína o un abuso sexual del que fue víctima a sus 15 años.

The Gun Seller

Antes de aceptar el papel del mítico Dr. House, Hugh Laure publicó en 1996 una novela titulada The Gun Seller, una historia de espías, guerra y crimen que tiene como protagonista a Thomas Lang, un excapitán de la guardia escocesa a quien se le encarga una tarea que se rehúsa a cumplir: asesinar a un hombre.

Te recomendamos leer: Libros eróticos que te darán la excusa perfecta para usar tus juguetes sexuales

Things I Should Have Said

Famosa por haber participado en la serie de Nickelodeon Zoey 101, y claro, por ser la hermana del ícono del pop Britney Spears, publicó en el 2022 su libro Things I Should Have Said, título en el que aborda los problemas que implicó el convertirte en estrella y comenzar a viajar por todo el mundo a temprana edad, así como las dificultades por las que pasó tras haberse embarazado a sus cortos 16 años.

I’m Glad My Mom Died

Quizás el libro más controversial escrito por una celebridad hasta la fecha. Jennette McCurdy narra su traumático pasado y las circunstancias en las cuales llegó al mundo de la actuación; bajo el abuso y control ejercido por su propia madre. Además, expone la tormentosa relación que existía entre ella y alguien a quien llama El Creador, quien se especula es una clara referencia a Dan Schneider, productor de I Carly y muchas otras series de Nickelodeon quien ha sido señalado en más de una ocasión por haber acosado actrices juveniles de sus shows.

Leer es un hábito que te ayuda a conocer historias y te da la oportunidad de aprender cosas nuevas. Tomate unas horas para tener un momento contigo misma, ¡disfruta de todos estos títulos!

Te recomendamos leer: 5 Libros que te ayudarán a trabajar en tu autoestima