Dua Lipa no quiere seguir los pasos de Taylor Swift; esto dijo al respecto

Dua Lipa y Taylor Swift son grandes amigas, pero no tienen la misma forma de pensar en cuanto a escribir música

Dua Lipa es considerada como una de las cantantes más exitosas a nivel mundial actualmente. Con sencillos como Levitating, Cold Heart, One Kiss y Dance The Night —la cual formó parte del soundtrack de Barbie —, la artista de 27 años de edad se ha posicionado como una de las más grandes referencias musicales del pop en inglés.

Por su parte, Taylor Swift ha ganado todo un ejército de Swifties desde el 2006, cuando lanzó su primer álbum musical. A través de sus diferentes eras, como Reputation, Fearless, Red y 1989, la intérprete de Love Story ha cautivado a los seguidores del pop y el country, por lo que su gira The Eras Tour, actualmente es considerada como una de las más exitosas de la última década, de acuerdo a The Recording Academy.

Dua Lipa y Taylor se han convertido en grandes amigas y compañeras de la industria musical, sin embargo, la cantante británica-albanesa no tiene en mente seguir todos los pasos de Swift.

Dua Lipa no quiere seguir los pasos de Taylor Swift

Es bien sabido que Taylor Swift utiliza sus canciones para desahogarse y hacer referencia a sus viejos amores. Por ejemplo, All Too Well está inspirada en Jake Gyllenhaal y Dear John en John Mayer, mientras que Mr. Perfectly Fine se la dedicó a Joe Jonas, Back To December a Taylor Lautner, Style a Harry Styles y Lover a Joe Alwyn.

Es precisamente esta práctica la que Dua Lipa no quiere seguir, pues no está dispuesta a recordar un viejo amor a través de uno de sus éxitos musicales. La cantante no se siente cómoda involucrando su vida personal en la letra de sus canciones, a diferencia de Taylor Swift, Selena Gomez o incluso Ed Sheeran.

“Siempre hay alguien esperando que tropieces o fracases, especialmente cuando estás en el ojo público”, dijo en entrevista a The New York Times. “Creo que es una herramienta de marketing: ¿cuánto puedo llegar a confesar? Tampoco expongo tanto de mi vida para que la gente indague en la música de esta forma tan rara y analítica”.

Recordemos que uno de los más grandes amores de Dua Lipa fue Anwar Hadid, el hermano de Bella y Gigi, con quien terminó en diciembre de 2021 después de dos años de relación.