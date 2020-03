“Yo sí canto”: Danna Paola imita a Paulina Rubio y enfurece a los fans de la Chica Dorada

Danna Paola fue fuertemente criticada este fin de semana, después de que el actor Omar Ayuso compartiera en sus redes sociales un video de la actriz imitando a Paulina Rubio diciendo que “ella sí canta”.

Aquí el video:

Aunque Danna aclaró a través de su cuenta de Twitter que todo fue una broma y no se refería a que Paulina Rubio no sabe cantar, internautas y fans de la chica Dorada no la perdonaron.

La explicación de Danna Fue esta:

Okaayy , vamo a ver, no hagan chisme donde no Malinterpretando😑

1- estábamos jugando a imitar,( creo que han visto muy bien que imito de repente, y no solo a Pau)

2- yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos.

3- yo amo a paulina since forever, respect always! Xx💕 https://t.co/l37vrL4ovb — Danna Paola (@dannapaola) March 14, 2020

Aquí algunas de las reacciones en redes sociales:

Danna Paola se cree ya superior a Paulina Rubio 😂😂😂😂😂 el chiste se cuenta solo 🦆 pic.twitter.com/gYCICzuEJi — Taslia F (@TasliaFigueroa) March 14, 2020

No soy fan de Paulina Rubio ni nada pero que pedo con Danna Paola?!? Se junta con Belinda y muy "woman power", muy mujeres unidas y luego va y le tira caca a otra!! No aprendió nada de este pedo o qué?!?

Por eso no avanzamos es está mierda.

Mendiga vieja desgraciada… — Kass Mendieta de Rivadeneida 🇲🇽 (@kass_mendieta) March 14, 2020

@dannapaola Pobre operada Para burlarte de @PaulinaRubio te hacen falta más de 30 años de carrera, un history chart en billboard, clásicos, un disco diamante en México, discos certificados Standard en RIAA respeta INSULSA que ya andas mareada con tu copia de gossip Gi con elite — Donnie Darko.. (@OmarRabiela) March 14, 2020

Paulina Rubio no ha respondido a la polémica.

¿Crees que lo haga?