William y Harry aclaran en comunicado el estatus de su relación como hermanos

“A pesar de los claros problemas, el día de hoy se publicó en un periódico del Reino Unido un artículo especulativo sobre la relación entre el Duque de Sussex y el Duque de Cambridge. Para un par de hermanos que piensan que la salud mental es tan importante, el uso de lenguaje inflamatorio parece ofensivo y potencialmente lastimoso”.

No es claro a qué artículo se refiere el comunicado, pero la reportera real Rebecca English tuiteó “Es claro de mis conversaciones de esta mañana que ambos hermanos están muy infelices sobre las sugerencias de que Harry se siente víctima de bullying de William por lo que ha decidido salirse de la familia real”.

It’s clear from my conversations this morning that BOTH brothers are deeply, deeply unhappy about suggestions that Harry feels he has been ‘bullied’ out of the Royal Family by William.

— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 13, 2020