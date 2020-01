Twitter muere porque Vanessa Hudgens regrese con Zac Efron tras ruptura con Austin Butler

Mientras nos recuperamos de la noticia de que Vanessa Hudgens y Austin Butler terminaron después de nueve años de relación, nos estamos refugiando en la esperanza de que tal vez pueda regresar con el galán eterno… nuestro amor… Zac Efron.

Recordemos que Vanessa y Zac estuvieron juntos por cinco años y de hecho, mientras participaban en High School Musical, ella conoció a Butler.

Ahora que Vanessa y Butler han terminado usuarios de Twitter han comenzado a pedirle a la actriz que regrese con Efron.

“Zac Efron yendo a casa de Vanessa Hudgens después de enterarse de que rompió con Austin Butler”.

Zac Efron on his way to Vanessa Hudgens' house after hearing she's broke up with Austin Butler pic.twitter.com/D419nPL4IP — Childhood Shows (@ChildhoodShows) January 15, 2020

“Mi cara cuando me enteré que Vanessa Hudgens y Austin Butler terminaron, pero me doy cuenta que es la oportunidad para que Zac Efron reviva Zanessa”.

Me finding out Vanessa Hudgens and Austin Butler broke up, but then realizing this is Zac Efron’s chance to revive Zanessa pic.twitter.com/a3oQiynRtg — Yvancé (@Yvannahhh) January 14, 2020

“¿Me estás diciendo que Zac Efron y Vanessa Hudgens están solteros al mismo tiempo?”.

So you’re telling me Zac Efron & Vanessa Hudgens are single at the same time….? pic.twitter.com/LkPo2CSlV0 — Sarah (@sarahleslie_) January 14, 2020

COSMO RECOMIENDA: