«Han sido una bendición, algo refrescante»: Tainy sobre las mujeres en el mundo del reggaetón

Hace unas semanas tuve la suerte de sentarme a entrevistar a uno de los productores de música latina y urbana más importantes del mundo: el inigualable Tainy.

Por: Emma Colosia

Dos cosas del guapo me sorprendieron; su edad (tiene 30 años y comenzó a trabajar en el medio desde los 14 años) y su humildad. Tainy y yo tuvimos una conversación súper agradable sobre la evolución del reggaetón y la música latina y la influencia de las mujeres en ella… además de otras cositas más personales. ¡No te la pierdas!

¿Cómo crees que ha cambiado la música latina y urbana de 10 años para acá?

Creo que combinamos lo que está pasando en el mundo anglo así como en Europa. Esa combinación de cosas y culturas las hemos metido en la música urbana. Es como combinar lo viejo, las raíces con cosas que nos inspiran de repente. Siento que le ha dado texturas y ramas diferentes al género.

¿Crees que todos los cambios en el género han sido buenos?

Para mí sí. Los cambios siempre son buenos. Obviamente hay cosas con las que la gente nunca va a estar de acuerdo. Ganas y pierdes fans. Los cambios son los que nos hacen crecer como artistas.

¿Hay algo que extrañes del reggaetón old school?

Hay veces que la verdad sí me pongo a escuchar las canciones de antes, pero no hay algo específico que extrañe. Por ejemplo, cuando empecé yo era súper fan de los productores Luny Tunes.

(Si no los ubicas son los que produjeron esta joya de canción)

Ahora no están tan involucrados como antes en la música y eso sí lo extraño. Yo escucho todo tipo de reggaetones pero siento que su toque falta.

¿Qué se siente que te paguen por hacer lo que te gusta?

Que te paguen por tu pasión es la bendición más grande que hay en la vida. Desde ese punto de vista soy súper agradecido, porque cuando trabajo no lo siento, solo fluyo. Para mí eso es algo súper importante y sí, es mi pasión y con el tiempo se han ido agregando cositas. Soy una persona artística, me encanta el arte, la imaginación, las cosas que uno puede crear desde la mente; pintura, fotografía, video. En especial ahora que puedo sacar mi propio material.

(Btw, Tainy acaba de lanzar su propio material musical, acá te lo dejamos).

Has producido y colaborado con muchas artistas femeninas en los últimos años. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti?

*Tainy ha colaborado con artistas de la talla de Cardi B y Selena Gomez*

Es súper cool. En nuestro género hace algunos años no habían muchas mujeres con las que se pudieran trabajar, no era algo común. Creo que se debía al crecimiento del principio. Ahora ha evolucionado el género, los diferentes sonidos y estilos que hay… ahora las mujeres tienen su propio espacio y se sienten muy cómodas. Es decir, no tienen que rappear a fuerza, pueden hacer lo que ellas quieran, incluso cantar sobre un beat urbano.

«Tenerlas ha sido una bendición, algo refrescante».

Es algo bien diferente a trabajar con un hombre, ellas hablan sobre lo que quieren, sobre sus temas, sus voces. Estoy muy orgulloso de lo que están haciendo, por ellas ha crecido el género.