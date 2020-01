Actor de “Friends” se suicida a los 51 años

Una lamentable noticia. El actor Stan Kirsch, de 51 años y conocido por su participación en series como Friends y Highlander se suicidó en su casa.

El guapo actor que seguro recuerdas como novio de Mónica Geller fue encontrado sin vida en su residencia en Los Ángeles por su esposa.

Según TMZ, Stan se suicidó colgándose de su baño el sábado y aunque los paramédicos llegaron lo antes posible, fue pronunciado muerto en la escena.

La esposa de Stan compartió un mensaje relacionado con la tragedia, “Quiero agradecer a todos por todo el amor y el apoyo. No he podido responder a todos los mensajes, llamadas y correos, pero he leído y escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida con cada uno de ustedes”.

¡Qué descanse en paz!