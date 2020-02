Spider-Man podría ser bisexual en su próxima película

Un sitio web ha reportado que Sony está trabajando en una película de Spider-Man en donde este sería bisexual.

Varias fuentes aseguraron que ya se está trabajando en una película protagonizada por Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield en donde el superhéroe podría ser bisexual.

Según las mismas fuentes, Tom, conocería a sus alteregos del universo, es decir, Maguire y Garfield.

El personaje de Garfield sería el que tendría aventuras amorosas con hombres y mujeres.

Recordemos que en 2013, Garfield contó durante una entrevista que no entendía por qué Spider-Man no podría ser gay.

“Estoy bromeando y no sobre MJ”, dijo. “Yo preguntaba… y si Mary Jane fuera un hombre. Por qué no podemos hacer que Peter está explorando su sexualidad. Ni siquiera es algo nuevo. ¿Por qué no podría ser gay? ¿Por qué no le gustarían los niños?”.

¡Ya queremos verla!