Sophie Turner se le va encima a Evangeline Lilly por no estar en cuarentena

La actriz (que está embarazada de su primer hijo) recurrió a Instagram para escribir.

“Aquí el resumen. Quédense adentro. No sean estúpidos, aunque sientan que su libertad ha terminado… Es su salud. No me importa su libertad. Pueden estar infectando a otras personas, personas vulnerables alrededor de ustedes si salen. No está bien, no es grande y no es inteligente”.

i’m living for sophie turner dragging evangeline lilly and vanessa hudgens after they said the coronavirus quarantine is overdramatic and they value their freedoms over their health. sophie did not come to play pic.twitter.com/yWJckWPDDX

