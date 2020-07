Sia cumple el último deseo de una mujer mexicana con cáncer terminal

La cantante australiana Sia le ha dado a Rebeca Godoy el permiso de usar y comercializar una de sus canciones.

Rebeca es una mujer que sufre de cáncer de mama terminal y que publicó un video de su bucket list, en donde incluía interpretar una de las canciones de la cantante.

“Rebeca Godoy, tienes toda mi bendición para grabar e intentar monetizar cualquiera de mis canciones. Siento mucho por lo que estás pasando y en este caso, supongo que te amo, hazlo cuando necesites”, escribió desde Twitter.

My absolute honor. Sending you and your family so much love. https://t.co/p2hoXSqGa0

— sia (@Sia) June 16, 2020