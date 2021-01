Todo indida que sí habrá un regreso de «Sex and the City» a la pantalla chica a través de un «reboot», pero sin una integrante. ¡Checa!

¿Fan de «Sex and the City»? Hay muy buenas noticias porque hay muy (muy) fuertes rumores de que se prepara un «reboot».

Según revela el portal Page Six, «Sex and the City» volverá a la televisión con un reboot con episodios limitados para HBO Max, pero sin uno de los personajes estrella, el de Samantha Jones.

‘Sex and the City’ se prepara para el regreso a la tele (sin una integrante)

¿Por qué? Kim Cattrall, quien interpreta el papel de Samantha ha confesado que ni aunque le ofreciesen un cheque en blanco haría de nuevo el personaje debido a la pésima relación que mantiene con la Sarah Jessica Parker.

De hecho, en 2018, Parker le dio el pésame públicamente a la Cattrall por la muerte de su hermano, y ella simplemente le respondió: Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad… No eres mi familia ni mi amiga».

De ser cierta la información del regreso de «Sex and the City» en HBO, sólo lo hará con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. ¡Ya nos urge!

